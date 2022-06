Réfugiées à Saint-Yrieix-la-Perche trois mamans ukrainiennes sont partagées entre espoir et angoisse

Elles s'appellent Natalia, Maritcha, et Natacha. Ces trois mères de famille ont fui l'Ukraine avant d'être accueillies avec leurs enfants à Saint-Yrieix-la-Perche et ses environs. 4 mois après le début de la guerre elles font tout pour s'intégrer et pour tenter de retrouver une vie normale.

Il y a tout juste 4 mois que l'offensive russe en Ukraine a débuté et depuis, ce sont des millions d'ukrainiens qui ont fui leur pays en guerre. Le plus souvent des femmes et des enfants qui pour certains ont trouvé refuge en Limousin. Dans la communauté de communes de Saint-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne 6 familles y ont été accueillies. Parmi elles trois jeunes femmes venues avec leurs enfants et qui aujourd'hui commencent à trouver leurs marques.

Des femmes déracinées mais qui retrouvent l'espoir

Si Maritcha n'a qu'une envie : retourner en Ukraine où son mari est resté et où il risque à tout moment d'être mobilisé, elle a trouvé à Saint-Yrieix-la-Perche un havre de paix pour ses enfants. "Mes enfants sont très contents d'aller à l'école et le professeur dit que ma fille est très bonne en mathématiques" confie t-elle mais elle pense sans arrêt à l'Ukraine où elle avait une bonne situation professionnelle. Elle se débrouille déjà pas mal en français et a trouvé un travail à temps partiel aux archives de la ville mais pour elle sa vie est en Ukraine. En revanche Natalia qui a fui Kharkiv se trouve très bien en Limousin et n'envisage pas de quitter la France.

"J'apprends le français tous les jours"- Natalia originaire de Kharkiv

Natalia est une femme très joyeuse en apparence et pourtant à Kharkiv où elle vivait, elle a vécu les bombardements quotidiens et ce qu'elle ne dit pas c'est que ses deux jeunes garçons sont traumatisés et se cachent dans la maison quand ils entendent aujourd'hui encore des avions dans le ciel. Mais elle ne cache pas non plus sa volonté de s'intégrer pour trouver un travail et vivre en France. "J'apprends le français tous les jours" dit-elle avec une certaine fierté.

Natalia a fui la ville ukrainienne de Kharkiv, elle a été accueillie avec ses deux garçons prés de Saint-Yireix-la-Perche et fait d'énormes efforts pour apprendre le français Copier

Parmi les trois femmes il y a aussi Natacha. Pour sa part elle ne sait pas encore si elle veut repartir en Ukraine où est restée sa fille aînée mais elle aussi a envie de s'intégrer. 'Ici on se sent accompagné, on se sent vraiment protégé"confie t-elle.

"C'était notre devoir de les accueillir"- Daniel Boisserie

Le maire de Saint-Yriex-la-Perche, Daniel Boisserie explique de son côté que des logements communaux ont été prêtés aux familles de réfugiés pour leur permettre d'être autonomes. "C'était notre devoir de les accueillir et quand on les accueille il faut s'en occuper" souligne Daniel Boisserie qui reconnait toutefois que ce n'est pas simple. "Il faut les accompagner pour la santé, les démarches, le ravitaillement. mais aussi leur trouver du travail". Mais il salue aussi le courage de ces femmes et leur volonté de s'intégrer. "Elles font des efforts considérables pour apprendre le français".