Mort de la reine Elizabeth II : ce qu'il faut savoir du protocole prévu jusqu'à ses funérailles

Le Royaume-Uni et le monde entier sont sous le choc après le décès de la reine Elizabeth II, jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans. La monarque britannique est morte dans son château de Balmoral en Ecosse, entourée de sa famille. Si ce jour funeste était redouté par les Britanniques, il n'en était pas moins préparé depuis de nombreuses années. Tout le protocole a été minutieusement prévu, c'est l'opération "London Bridge is down" conçue dès les années 1960. et qui fait l'objet de deux ou trois réunions par an depuis.

La Première ministre prévenue en premier

Peu importe à quelle heure devait arriver la triste nouvelle, le secrétaire particulier de la reine a donné un coup de téléphone à l'attention de Liz Truss, la Première ministre britannique. "London Bridge is down", a entendu la cheffe du gouvernement. Charge ensuite au ministère des Affaires étrangères de prévenir tous les gouvernements des 56 pays du Commonwealth, ce groupe de nations dont la reine est la monarque, comme le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande.

Dispositif spécial à la BBC

À Buckingham Palace, un valet en tenue de deuil a accroché un message sur fond noir aux portes de résidence royale. Le même message a été publié sur une page noire sur le site officiel du palais. Dans la foulée, une dépêche officielle a été envoyée à destination des médias du monde entier.

Du côté de la BBC, l'équivalent de Radio France et de France Télévisions, un système d'alerte a été mis en place. Une fois enclenché, des lumières bleues se sont allumées dans tous les studios des radios privées pour leur signifier de diffuser de la musique calme.

À la télévision, les présentateurs doivent porter des costumes et cravates noirs. Tous les médias britanniques ont déjà préparé de nombreux contenus à diffuser ou publier. Le Times déclare de son côté avoir de quoi couvrir la mort de la reine pendant onze jours.

À compter du décès de la reine, une période de 10 jours de deuil sont prévus. Les drapeaux seront en berne dans tout le royaume. Tous les matchs seront annulés ou arrêtés.

Le cercueil transporté en train jusqu'à Edimbourg

À la suite du décès de la reine, toute une succession d'événements sont déclenchés. Les membres des deux chambres du Parlement ont suspendu leurs travaux, les salariés ont été autorisés à quitter leur travail plus tôt, les pilotes d'avion ont informé leurs passagers. Plusieurs scénarios étaient prévus en fonction de l'endroit du décès la reine. Notamment un jet spécial baptisé "Royal Flight" chargé de transporter un cercueil si la reine trouvait la mort à l'étranger.

Puisque la souveraine britannique est décédée à Balmoral en Écosse, son cercueil sera orné des couleurs de l'Écosse. Cette opération, surnommée "Licorne" prévoit que la dépouille de la reine sera transporté d'Aberdeen à Edimbourg dans un train circulant à faible vitesse, des jets de fleurs sur le wagon auront lieu à chaque passage à niveau. Le cercueil sera ensuite exposé dans la cathédrale Saint-Gilles d'Edimbourg.

Le cercueil où la dépouille de la reine reposera définitivement pèse plus d'une tonne et se trouve déjà à Londres. Son corps finira par être rapatrié à Buckingham Palace dans la salle du trône.

Recueillement devant le cercueil prévu dans l'abbaye de Westminster

Quatre jours après la mort de la reine, son cercueil sera transporté à Westminster Hall à Londres. Durant quatre jours, son corps sera exposé 23 heures par jour afin que la population puisse venir se recueillir. Le protocole a prévu que 500.000 personnes y participeraient.

Au dixième jour, les funérailles de la reine se dérouleront dans l'abbaye de Westminster, juste à côté. 2.000 personnes pourront y assister à l'intérieur. Cette journée sera fériée, les magasins seront fermés. Les cloches de Big Ben retentiront à 9hdu matin et le cercueil passera les portes de l'abbaye à 11h.

La reine Elizabeth II sera inhumée au côté de son défunt mari, le prince Philip, à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

La reine est morte, vive le roi

Si la reine est morte, ce n'est pas le cas de la monarchie. Dans la foulée de sa mort, le prince Charles a été proclamé roi. De son nom officiel Charles III, son accession au trône après 70 ans de patience, un record dans l'histoire de la monarchie britannique, a été immédiate à la mort de la reine, en vertu d'une ancienne maxime latine "Rex nunquam moritur" (le roi ne meurt jamais).

Dans sa première intervention en tant que souverain, le roi Charles III, 73 ans, a déclaré : "Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de très grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille. Nous pleurons profondément la disparition d'une souveraine chérie et d'une mère bien aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d'innombrables personnes dans le monde entier".

S'il est devenu roi automatiquement, Charles III ne sera pas tout de suite couronné. La cérémonie officielle se déroulera probablement dans plusieurs mois, après avoir observé une période de deuil. Pour rappel, Elizabeth II avait été courronné le 2 juin 1953, soit 16 mois après le décès de son père le roi George VI.

Très rapidement, le Royal Mail imprimera de nouveaux timbres à l'effigie du nouveau roi Charles III. Les paroles de l'hymne national changent en passant de "God Save the Queen" à "God Save the King". Le prince William devient lui automatiquement le prince de Galles, titre jusqu'ici porté par son père et est devenu automatiquement héritier du trône.