Rencontre Macron-Zelensky : la France va équiper l'Ukraine de blindés et chars légers

Visite surprise ce dimanche soir du président ukrainien à Paris. Dans le cadre de sa mini-tournée européenne, après être passé par Rome et Berlin, Volodymyr Zelensky a rencontré Emmanuel Macron à l'Elysée. Un dîner de travail de 3 heures. C'est la deuxième visite à l'Elysée du président ukrainien depuis l'offensive russe contre son pays, en février 2022.

Des dizaines de blindés seront livrés

Les deux hommes ont annoncé qu'ils réclamaient de nouvelles sanctions contre la Russie et le président français promet de former et d'équiper plusieurs bataillons ukrainiens avec des "dizaines" de véhicules blindés et chars légers.

La France s'était engagée début 2023 à céder à l'Ukraine des AMX-10 RC, souvent utilisés dans des missions de reconnaissance. Certains exemplaires de ces véhicules sont déjà présents sur le champ de bataille depuis le début du printemps. Mais le nombre d'exemplaires précis promis par la France n'a jamais été divulgué. Les annonces formulées dimanche sont nouvelles, a relevé un conseiller de l'Elysée, sans plus de précisions.

La livraison d'avions de combat "prématurée"

Cette rencontre marque en tout cas une continuité dans l'appui militaire de la France à l'Ukraine mais la question de la livraison d'avions de combat reste "prématurée" aux yeux de Paris. La France a aussi indiqué ce dimanche qu'elle appuierait de nouvelles sanctions contre la Russie, ainsi que la poursuite du renforcement des liens de Kiev avec l'Otan et l'Union européenne.

La tournée diplomatique du président ukrainien précède un sommet des dirigeants du Conseil de l'Europe à Reykjavik et une réunion des dirigeants du G7 au Japon la semaine prochaine. Sur le front, l'Ukraine a affirmé dimanche avoir repris "plus de 10 positions" russes dans la banlieue de Bakhmout, épicentre des combats depuis plusieurs mois. Moscou assure de son côté continuer sa progression dans la ville déjà majoritairement sous son contrôle.