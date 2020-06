Réouverture des frontières : Scheibenhard redevient un village franco-allemand

Scheibenhard, village du nord du Bas-Rhin, attend de pied ferme la réouverture des frontières franco-allemandes. Voilà trois mois que la commune est coupée en deux avec d'un côté, les Français et de l'autre, les Allemands. Une séparation qui a marqué les esprits des habitants.

Le pont de Laurer, reliant l'Allemagne et la France à Scheibenhard.

A Scheibenhard, commune traversée par la frontière dans le nord du Bas-Rhin, la population s'est littéralement séparée en deux pendant trois mois. Une parenthèse douloureuse pour les habitants qui prend fin dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin, à minuit.

Un esprit européen à renouer

"Cela a été difficile. La frontière coupée, ça nous a fait du mal", témoigne Jean-Claude, 70 ans, appuyé contre sa cuisine. Selon le retraité, cette séparation a fait resurgir les heures les plus sombres des deux pays : "La frontière était fermée avec des blocs de béton, les gens âgés se sont alors rappelés des souvenirs de guerre".

Le maire de la commune, Gérard Helffrich, est conscient que cette séparation a créé un fossé entre les deux parties de son village. Comme son homologue allemand, il espère renouer vite les liens : "On a toujours œuvré pour l'Europe, on espère que ce travail n'est pas vain et qu'il n'y aura pas de rancœur".

Scheibenhard retisse ses liens sur fond de tension entre les habitants Allemands et Français/ Copier

De la rancœur, le sujet est sensible pour les 1.600 habitants car des tensions ont éclaté lors de la fermeture de la frontière, le 16 mars. Beaucoup de riverains se refusent à tous commentaires. A l'aube de la réouverture des frontières, les Allemands attendent-ils les Alsaciens les bras ouverts ? "C'est difficile à dire...", réfléchit Jean-Claude, "cela va s'apaiser, mais ça va prendre du temps." A ses côtés, sa sœur, Josiane, a des connaissances Outre-Rhin. "Ce n'est pas la fermeture des frontières qui va changer notre amitié", assure t-elle.

L'appel des commerces allemands

Même si les relations se sont crispées entre les deux parties du village, des habitants envisagent déjà de retourner en Allemagne pour faire leurs achats, comme Jessica : "Je pense que je vais en profiter dès que ça va rouvrir, sourit la postière, là je fais mes courses qu'en France, et ça chiffre au bout d'un moment".

A quelques mètres de la frontière, côté Allemagne, la boulangerie du village s'attend à une hausse de sa fréquentation, mais de manière progressive. "Les gens doivent reprendre le rythme, ça va pas se faire comme ça. Il faudra au moins un mois d'adaptation", estime Martine, l'une des vendeuses. Les premiers indices que la réconciliation entre les deux Scheibenhard se fera, en partie, par le biais des commerces, situés de part et d'autre de la frontière.