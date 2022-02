Réponse de l'Europe à l'invasion de l'Ukraine : "Que ça aille aussi vite est incroyable"

Entrainement de civils et réservistes sur le site d'une usine désaffectée dans la banlieue de Kiev.

"Que ça aille aussi vite est évidemment incroyable", réagit ce lundi sur France Bleu le député LREM de Brest Jean-Charles Larsonneur. Membre de la commission défense, il a remis un rapport sur les enjeux de la défense en Europe à la veille de l'invasion russe et réagit à cette première de l'Union européenne. L'UE va pour la première fois fournir des armes, pour 450 millions d'euros, notamment des avions de combat.

C'est pour le député, une "réponse remarquable car ce que voulait Poutine c'était diviser l'Europe et affaiblir l'Europe. Or, la réponse des deux côtés est forte. Et cela peut rassurer l'Europe sur sa capacité à se défendre. Pour la première fois, l'Europe achète des armes, singulièrement des avions de combat."

C'est un vrai message pour les Européens pour leur sécurité

L'élu explique que dans ce rapport sur les enjeux de la défense en Europe, rendu à la veille de l'invasion russe, "nous envisagions des pistes. Que ça aille aussi vite est évidemment incroyable pour qui a suivi ces questions de défense ces dernières années. C'est un vrai message pour les Européens pour leur sécurité mais aussi pour les potentiels agresseurs. Par ailleurs, l'Otan s'est largement renforcée sur son flan est et va continuer à le faire. Ce que fait Poutine ces dernières années, c'est la stratégie de la baïonnette, partout où il n'y a pas de résistance, on avance."

Vladimir Poutine a annoncé dimanche mettre en alerte la "force de dissuasion" nucléaire russe, provoquant un tollé international. La Russie possède le plus gros arsenal nucléaire au monde, devant les États-Unis. "C'est une escalade verbale", estime le député, "une rhétorique de la part de Poutine, pas une escalade nucléaire. Avoir recours à ce genre de discours est un classique lorsque la tension monte. Des négociations vont se mettre en place à la frontière biélorusse, mettre la pression dans ce contexte est assez logique."