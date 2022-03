REPORTAGE. Au coeur d’un convoi humanitaire parti du Finistère vers la Pologne pour sauver des Ukrainiens

Il est minuit, jeudi 10 mars lorsque le convoi de 7 voitures, camionnettes et camping-cars arrive dans une gare à quelques dizaines de kilomètres de Przemyśl en Pologne non loin de la frontière ukrainienne. Dans ce convoi, 22 bénévoles de l'association Secoutourisme de Trégunc dans le Finistère partis mercredi midi.

Après 36 heures de route et 2 400 kilomètres avalés à travers la France, la Belgique, l'Allemagne et la Pologne, les corps sont fatigués, le repos a été rare. Les denrées et produits de premières nécessité sont déchargés dans un froid glacial, -9° Celsius, mais l’heure n’est pas au repos. Trois des bénévoles, Natacha, Guillaume et Didier se rendent sur le parvis de la gare reconverti en centre d’hébergement. A travers leurs contacts, ils sont à la recherche d’un père de famille qui a fuit la guerre en Ukraine avec sa fille, gravement malade qui vont venir en France.

"C'est terrible de voir un exode"

Natacha est ukrainienne, elle a quitté son pays en raison de l’invasion russe il y a quelques jours à peine mais n’a pas hésité à faire le chemin du retour pour aider celles et ceux qui, comme elle, n’ont pas eu d’autre choix que de tout laisser pour fuir.

Après quelques minutes de recherches, ils trouvent enfin le père et sa fille dans l’un des halls de cette gare. Les larmes coulent, de fatigue, d’émotion. Le calvaire est enfin terminé. “C’est émouvant, c’est terrible de voir un exode” raconte tout en pudeur Guillaume, ancien militaire franco ukrainien qui a déjà fait un aller retour début mars. “C’est une famille de plus à qui on donne une chance d’avoir une nouvelle vie mais qui pourra garder une identité ukrainienne”, poursuit Guillaume

Mais pour Natacha, Didier, Guillaume et les autres, la mission est loin d’être terminée. Ils proposent encore de nombreuses places aux réfugié avant de reprendre le chemin inverse vers le Finistère où de nombreuses places d’hébergement sont disponibles.