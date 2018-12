REPORTAGE - Des conversations enflammées sur le Brexit dans un bar de Villaines-la-Juhel

Villaines-la-Juhel, France

Il y a huit jours, l'Europe et Londres ont signé l'accord de retrait et la déclaration politique sur les futures relations. Les parlementaires britanniques doivent désormais l'avaliser. En Mayenne, cela interpelle et agace souvent les ressortissants britanniques, nombreux dans le département.

Le Brexit, principal sujet de discussion

Nous sommes un jour de marché à Villaines-la-Juhel. Sur la place principale de la commune se trouve le bar-snack "La Gouline". C'est ici, depuis des mois, que les ressortissants britanniques, qui vivent dans ce joli coin de la campagne mayennaise, se donnent rendez-vous deux fois par semaine pour discuter, échanger, à l'heure de l'apéritif. Evidemment, en ce moment, le Brexit est le sujet principal de leurs conversations.

"La Gouline" à Villaines-la-Juhel © Radio France

Nicolas est installé dans le département depuis plusieurs années. _"Cette monumentale stupidité va nous coûter cher"_assure-t-il. Shirley, elle, se sent européenne et aussi très française. Elle va demander la naturalisation. Elle a rendez-vous à la Préfecture prochainement. Et espère qu'il y aura un second référendum.

►►Nicolas, Shirley et leurs amis redoutent ce qui va arriver à la Grande-Bretagne une fois le pays définitivement sorti de l'Union Européenne. Reportage.