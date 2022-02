"Poutine, c'est comme Franco" : le sort des Ukrainiens émeut les descendants de Républicains espagnols

Les membres de l'association FFREEE, les Fils et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de l’Exode, seront présents à Perpignan le 2 mars pour soutenir le peuple ukrainien

Depuis le début du conflit en Ukraine, Noëlle se répète la même phrase : "C'est comme sous Franco, ça recommence !" Les parents et les enfants sur les routes de l'exode, les morts dans les rues, les immeubles éventrés… Sa famille a vécu la même chose dans les années 30 en Espagne. De quoi raviver des souvenirs douloureux chez cette habitante d'Argelès.

Quelqu'un comme Vladimir Poutine a les traits d'un dictateur. Regardez le nombre de Russes emprisonnées après les manifestations à Moscou. Franco agissait de la même manière.

La mémoire de ses parents, Noëlle l'entretient au sein de l'association FFREEE, les Fils et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de l’Exode. Sonia, 70 ans, en fait partie également. Pour elle, il y a beaucoup de traits communs entre le sort des Ukrainiens et celui de sa famille : "Actuellement, on parle de 500 000 ukrainiens qui ayant franchi la frontière. Ce sont les mêmes chiffres que les exilés espagnols en 1939. Et de la même manière, il y a cette répression des peuples, les assassinats commandés…"

Nardo partage le même avis. "Ils (les Ukraniens) font face à un véritable nazi russe", explique cet habitant de Toulouges. Ses parents aussi ont connu la répression franquiste.

C'était la garde civile qui fouillaient votre maison pour un oui ou pour un non. Ils vous emmenaient en prison, vous subissiez de la torture mentale, physique, sexuelle... Il faut absolument aider le peuple ukrainien, poursuivre l'élan de soutien autour d'eux.

L'association FFREEE, le Mouvement de la Paix, des syndicats de gauche et d'autres organisations tiendront ce mercredi 2 mars un rassemblement à Perpignan pour soutenir le peuple ukrainien. Le rendez-vous est donné à 18h devant la préfecture.