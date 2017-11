Retour des femmes et enfants de djihadistes en France : "Ce sera du cas par cas", annonce Emmanuel Macron

Les conditions d'un retour en France des femmes et enfants de djihadistes français capturés en Irak et Syrie seront examinées au cas par cas, a annoncé Emmanuel Macron ce jeudi. Le Président affirme également que les djihadistes qui reviennent en France seront incarcérés et jugés.

Les conditions d'un retour en France des femmes et enfants de djihadistes français capturés en Irak et Syrie, seront examinées "au cas par cas", a déclaré Emmanuel Macron dans un entretien à France 2 ce jeudi. "Cela dépend à chaque fois des pays et des situations", a déclaré le chef de l'Etat, interrogé mercredi en marge de l'inauguration du Louvre Abu Dhabi, sur l'épineuse question des "revenants".

à lire aussi Le Louvre Abu Dhabi inauguré ce mercredi aux Émirats arabes unis

Les adultes seront jugés, sur place ou en France

"Nous avons des échanges permanents avec la justice irakienne, que nous reconnaissons. Et quand des crimes sont identifiés pour des ressortissants français, ils doivent être jugés, et nous reconnaissons la justice, il y a un travail qui est fait avec", a-t-il précisé dans cet entretien. "Pour les femmes et les enfants, ce sera du cas par cas, en fonction des situations", a affirmé le président. "Lorsqu'ils reviennent en France, les adultes sont soumis à la justice française, sont incarcérés, seront jugés", a-t-il dit. "Et tout ce qui a été commis fera l'objet d'un jugement, parce que c'est aussi la juste protection que nous devons à nos concitoyens".

à lire aussi Nantaise partie en Syrie pour rejoindre Daesh : des doutes sur sa sincèrité

Un suivi particulier pour les enfants, les rapatriements au cas par cas

"Et pour ce qui est des enfants, ils font l'objet d'ores et déjà pour ceux qui sont revenus et ceux qui reviendront, d'une procédure toute particulière et d'un suivi très particulier, en particulier sur le plan médical et psychiatrique", a-t-il précisé. Relancé sur la question du rapatriement des femmes et des enfants, M. Macron a répété que "c'est au cas par cas". "Il y en a qui peuvent revenir sans qu'ils soient rapatriés, il y en a qui peuvent être rapatriés, et il y en a qui seront jugés avec leurs familles, dans certaines circonstances, dans les pays où ils sont, en particulier l'Irak".