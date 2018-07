Metz, France

Jean-Pierre Marongiu enfin libre! Cet entrepreneur mosellan dont l'épouse et les 2 enfants habitent à Metz, était emprisonné au Qatar depuis septembre 2013, depuis presque 5 ans, condamné pour des chèques sans provision alors qu'il clamait son innocence.

Jean-Pierre Marongiu a été expulsé du Qatar dans la nuit du 4 au 5 juillet - le ministère des affaires étrangères

Le ministère des affaires étrangères précise que "Jean-Pierre Marongiu a été expulsé du Qatar dans la nuit du 4 au 5 juillet". Jean-Pierre Marongiu avait été gracié le 12 juin dernier par l'Emir du Qatar. Il attendait depuis dans une chambre d'hôtel la régularisation de sa situation. Il a pu prendre un vol vers Paris, où il a atterri ce jeudi matin à 6h20, selon un proche. De source diplomatique, on confirme son arrivée en Paris ce jeudi matin.

Il rêvait de ça depuis 4 ans et 10 mois. Après des 1ers années de détention difficiles, où il partageait une cellule sans lumière avec des dizaines d'autres prisonniers, le ressortissant français avait pu gagner la prison centrale de Doha où ses conditions s'étaient un peu améliorées. "Je suis dans un trou et je ne sais pas si j'en sortirai un jour", avait-il confié à France Bleu Lorraine depuis un téléphone clandestin en novembre 2014.

Jean-Pierre Marongiu avait sollicité les différents présidents français, François Hollande puis Emmanuel Macron, pour l'aider à quitter le pays, et purger sa peine en France, des demandes refusées par les autorités qataris. En avril 2017, il avait écrit à François Hollande: "Monsieur le Président, C'est un homme affaibli et humilié mais un homme debout qui vous écrit. Ce qui me rattache encore à un espoir de liberté, c'est l'amour de ma famille et la foi inébranlable en mon pays". Il avait même fait une grève de la faim l'an dernier.

La vie de Jean-Pierre Marongiu a basculé il y a 5 ans, quand les comptes de son entreprise ont été vidées selon lui par son associé qatari. Dans ce pays du golfe, les chèques sans provision sont très sévèrement punis et après un procès sans traducteur français, il s'était retrouvé du jour au lendemain derrière les barreaux. Un cauchemar de presque 5 ans qui est enfin terminé