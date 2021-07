Richard Branson tentera dimanche d'être le premier milliardaire à aller dans l'espace, avec sa propre fusée

Dimanche, le britannique Richard Branson tentera d'être le premier milliardaire à franchir la frontière de l'espace avec sa propre compagnie, Virgin Galactic. Il a avancé son décollage, afin de partir avant Jeff Bezos, le PDG d'Amazon et l'homme le plus riche du monde, qui décollera le 20 juillet.

Dimanche, à 15 heures (heure française), le britannique Richard Branson, à la tête du label Virgin Records, tentera d'être le premier milliardaire à franchir la frontière de l'espace avec sa propre compagnie spatiale, Virgin Galactic, lancée en 2004. "Je crois vraiment l'espace nous appartient à tous", a déclaré le milliardaire, à l'annonce de son vol.

Lorsque Jeff Bezos, PDG d'Amazon et homme le plus riche du monde, a annoncé qu'il décollerait avec son propre vaisseau, de sa compagnie Blue Origins, le 20 Juillet, Richard Branson a pris la décision d'avancer son départ à bord du VSS Unity. Et le milliardaire est très attendu. En 2014, lors d'un test, son vaisseau s'était brisé en vol à cause d'une erreur de pilotage, tuant l'un des pilotes. Mais le nouvel exemplaire a déjà atteint trois fois l'espace, en 2018, 2019 et 2020. Le deuxième avait même transporté une employée de la compagnie, en plus des deux pilotes. Ce dimanche, ce sera la première fois que le vaisseau décollera avec un passager non-professionnel de l'espace.

Le VSS Unity ne ressemble pas à une fusée classique. Le vaisseau est d'abord accroché sous un avion porteur, qui décollera d'une piste de décollage traditionnelle et qui volera une heure environ, jusqu'à atteindre les 15.000 mètres d'altitude. Puis le vaisseau sera largué et démarrera son ascension supersonique. Il devrait ensuite atteindre les 80.000 mètres d'altitude, hauteur qui symbolise l'entrée dans l'espace pour les Etats-Unis. Puis le moteur sera coupé. Les passagers pourront flotter quelques minutes en apesanteur, jusqu'à atteindre les 90.000 mètres d'altitudes. Enfin, le vaisseau redescendra en planant jusqu'à atterrir.

Le VSS Unity, en 2018 © AFP - Gene Blevins

Ce vol n'est pas qu'un vol de loisir pour Richard Branson. Il souhaite tester l'expérience client avant de pouvoir se lancer pleinement dans le tourisme spatial. Virgin Galactic prévoit de lancer ses activités commerciales régulières d'ici le début de l'année 2022, pour mener, à terme, 400 vols par an. Pour l'instant, 600 billets ont été vendus, pour un prix compris entre 200.00 et 250.000 dollars. Mais l'entreprise a déjà prévenu : lorsque de nouveaux billets seront mis en vente, le prix sera plus élevé.

Le fondateur du mythique label Virgin Records, anobli par Elizabeth II, n'en est pas à sa première performance. Ce milliardaire de 70 ans a multiplié les exploits para-sportif. Il a été le premier, avec le pilote de ballon suédois Pers Lindstrand, à traverser l'atlantique en ballon en 1987, puis l'océan pacifique quatre ans plus tard. En 1996, il a même tenté de faire le tour du monde en ballon sans escale, mais s'est écrasé en Algérie et a failli y laisser la vie.

