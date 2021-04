Boire une bière en terrasse, faire les magasins, aller chez le coiffeur : les Anglais retrouvent des plaisirs simples ce lundi. La situation sanitaire s'est nettement améliorée, le pays compte désormais moins de 3.000 cas et moins de 50 décès par jour.

Royaume-Uni : terrasses de pubs, coiffeurs et salles de sport rouvrent après un hiver confiné

Après un long hiver confiné, c'est une vie "presque" normale qui reprend aujourd'hui au Royaume-Uni. Confiné pour la troisième fois début janvier, la situation sanitaire s'est nettement s'améliorée depuis. On compte désormais moins de 3.000 cas et moins de 50 décès par jour. Ces progrès, avec une vaccination menée tambour battant, permettent désormais un déconfinement très progressif.

Un protocole sanitaire strict

La réouverture des pubs et des terrasses suit un protocole très strict. La consommation se fait obligatoirement en extérieur. Deux mètres sont obligatoires entre les tables, avec chacune pas plus de six personnes. Deux pubs sur trois resteront fermés ce lundi, faute de terrasse.

En Angleterre, outre la réouverture des terrasses des pubs et des restaurants, les commerces non essentiels comme les magasins de vêtements ou les salons de beauté peuvent rouvrir lundi. Côté loisirs, les Anglais peuvent retourner dans les salles de sport, les spas, les bibliothèques, faire un tour au zoo et partir en vacances en Angleterre, tant qu'ils restent entre membres du même foyer.

"Un énorme soulagement"

"Je suis sûr que ce sera un énorme soulagement pour les propriétaires d'entreprises fermées depuis si longtemps et pour tous les autres, c'est l'occasion de recommencer à faire certaines des choses que nous aimons et qui nous ont manquées", s'est réjoui le Premier ministre Boris Johnson dans un communiqué. C'est une relance très attendue de l'économie, durement touchée par la pandémie, même si la British Beer and Pub Association estime que seulement 40% des pubs en Angleterre disposent d'espaces extérieurs suffisants pour rouvrir.

La réouverture de la restauration en salle n'est prévue que lors de la prochaine étape du déconfinement, le 17 mai, en même temps que les hôtels, salles de spectacles et tribunes des stades, avec des capacités limitées.