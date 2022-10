Royaume-Uni : Rishi Sunak désigné par le Parti conservateur pour devenir Premier ministre

L'ancien ministre des Finances britannique Rishi Sunak a été désigné nouveau chef du Parti conservateur britannique ce lundi. Il devrait donc devenir nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, le cinquième depuis le référendum du Brexit de 2016. Il va succéder à Liz Truss qui a démissionné après seulement 44 jours au pouvoir . La nomination de Rishi Sunak, 42 ans, intervient plus tôt que prévu : il est le seul candidat à avoir franchi le seuil des 100 parrainages de députés conservateurs nécessaires pour se présenter devant les 170.000 adhérents du Parti conservateur. Penny Mordaunt, son opposante, n'a pas réussi à rassembler assez de soutiens. Elle a reconnu sa défaite sur Twitter.

Rishi Sunak doit encore s'entretenir avec le roi Charles III qui lui donnera pour mission de former le nouveau gouvernement du Royaume-Uni. Ainsi, Rishi Sunak deviendra le premier chef de gouvernement du Royaume-Uni issu de l'immigration.

La revanche de Rishi Sunak

Battu début septembre par Liz Truss pour prendre la tête du Parti conservateur, Rishi Sunak prend sa revanche sur son ancienne opposante. Liz Truss a depuis été emportée par sa politique budgétaire qui a mis le feu au marché et son impopularité. Or Rishi Sunak avait bien prévenu les conservateurs durant la campagne cet été que le programme de Truss relevait du "conte de fée" et que ses réductions massives d'impôts entraîneraient une hausse des coûts d'emprunt. Pour ses partisans, le message de M. Sunak, lors de la précédente campagne pour Downing Street, sur la nécessité de faire preuve de prudence économique pour lutter contre l'inflation, a montré qu'il est l'homme de la situation. Sa prudence budgétaire, à cause de laquelle il a été jugé trop centriste et trop lisse, rassure désormais.

L'été dernier déjà, ce conservateur était le candidat préféré des députés "tories". Mais il a été souvent accusé d'être un technocrate déconnecté de la population. Et face à Liz Truss, il a payé pour avoir claqué la porte du gouvernement Johnson début juillet, suivi ensuite par une soixantaine de collègues. Rishi Sunak a été accusé par une partie de la base d'avoir trahi Boris Johnson.

Le retrait de Boris Johnson

L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson s'est retiré dimanche soir de la course à Downing Street, dans un coup de théâtre spectaculaire à quelques heures de la clôture des candidatures. Ce retrait a probablement profité à Rishi Sunak. Boris Johnson a affirmé dans un communiqué qu'il avait obtenu les 100 parrainages nécessaires pour se présenter. Mais a-t-il déclar_é, "ces derniers jours, je suis arrivé à la triste conclusion que ce ne serait simplement pas la bonne chose à faire. Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n'avez pas un parti uni au parlement"_ a-t-il ajouté. Il s'est dit convaincu qu'il aurait eu, s'il était candidat, "une bonne chance (...) de retourner à Downing Street" et s'est dit "bien placé" pour mener son camp lors des prochaines législatives prévues dans deux ans.

"Nous serons toujours reconnaissants" à Boris Johnson, a déclaré Rishi Sunak dimanche soir sur Twitter, rappelant que son ancien patron, avec lequel il était à couteaux tirés depuis des mois, avait été l'homme du Brexit, celui de la mise en place à grande échelle d'une campagne de vaccination contre le Covid, et avait dirigé le pays durant "certains de ses défis les plus difficiles".

Une ascension fulgurante

Rishi Sunak est le premier chef de gouvernement du Royaume-Uni issu de l'immigration. Il a été élu député du Yorkshire (nord de l'Angleterre) en 2015. A peine cinq ans plus tard, il accède à 39 ans au poste très convoité de ministre des Finances, peu avant le début de la pandémie. Ce partisan du Brexit de la première heure a gagné en popularité en distribuant des milliards de livres d'aides publiques pendant la pandémie de Covid-19. Mais sa fortune, amassée lors de sa carrière dans la finance et via son mariage avec Akshata Murty, fille d'un multimilliardaire indien, indispose parfois, alors que les Britanniques se serrent la ceinture.

Né le 12 mai 1980 à Southampton, sur la côte sud de l'Angleterre, Rishi Sunak est l'aîné de trois enfants et le fils d'un médecin généraliste du système de santé public et d'une pharmacienne. Nés en Inde ou d'origine indienne, ses grands-parents ont émigré d'Afrique orientale vers le Royaume-Uni dans les années 1960. Rishi Sunak a cependant très vite accédé à l'élite en fréquentant le Winchester College, un très chic pensionnat pour garçons. Il a ensuite étudié la politique, la philosophie et l'économie dans les prestigieuses universités d'Oxford, en Angleterre, et de Stanford, aux Etats-Unis. Avant d'entrer en politique, il a travaillé dans la finance, en particulier chez Goldman Sachs, et fondé sa propre société d'investissement.