Russes installés à Grenoble : "Toute la Russie n'est pas pro-Poutine"

Dmitri et Sonya sont Russes, ils vivent à Grenoble, et ils suivent évidemment le déroulé des événements en Ukraine. Avec un avis unanime : ils se désolidarisent des actions du président Vladimir Poutine.

Parmi les quelque 800 personnes venues manifester à Grenoble, samedi 26 février, en soutien à l'Ukraine, il y avait aussi des Russes, pas du tout solidaires de cette guerre, lancée par leur président Vladimir Poutine contre son voisin. "Poutine a décidé de faire la guerre à un pays-frère. J'ai de la famille en Ukraine, comme tous les citoyens russes, mon nom est même à consonance ukrainienne. La guerre ne devrait même pas être une option", s'agace Sonya, étudiante en informatique à Grenoble. Pour elle, il est important de faire la distinction : "Tous les Russes ne sont pas pro-Poutine ! Les gens pensent qu'on a choisi Poutine et son oligarchie. Mais c'est surtout que le processus de vote a été truqué", peste-t-elle, se désolant que "des gens, y compris ma mère, croient en la propagande gouvernementale".

"Je ne crois pas aux sondages qu'on reçoit, arguant que 70% des Russes seraient d'accord avec les actions du gouvernement", continue Dmitri, installé dans l'agglomération grenobloise. "Pour les Russes, il y a un sentiment de honte. Même si ce ne sont pas les citoyens qui ont pris cette décision, c'est quand même leur représentant. Envahir l'Ukraine, c'était inimaginable, même en connaissant le personnage Poutine".

"Le peuple russe ne peut pas s'exprimer librement"

Sonya ajoute une autre distinction. "C'est la guerre de Poutine, pas celle des Russes. Le peuple russe ne peut pas s'exprimer librement, on ne lui demande même pas son avis sur ce que doit faire la Russie", se désole-t-elle. "Les Russes ne ressentent rien d'hostile envers les Ukrainiens. Et il n'y a eu aucune menace des Ukrainiens envers les Russes", confirme Dmitri.

Et maintenant ? Comment voient-ils la situation évoluer, considérant les velléités expansionnistes de Vladimir Poutine, qui est allé jusqu'à parler, pour justifier son action, de "dénazifier l'Ukraine" ? "C'est très facile de dire que le pouvoir est dans des mains nazies, pour justifier l'invasion. Pour les Russes, c'est la pire insulte à faire à quelqu'un d'autre. Mais je ne pense pas que tout le monde y croit. Des mouvements nationalistes, il y en a eu en Ukraine, comme il y en a partout ! Et ils ne sont ni forts, ni au pouvoir, et dans tous les cas, ça ne mérite pas une invasion", proteste Dmitri. Lui comme Sonya n'est pas favorable à envoyer des troupes sur place pour combattre. "Mais l'arsenal de ce qu'on peut faire est très limité. Je ne voudrais pas être à la place des décideurs. Dans cette situation, tout le monde sera perdant", conclut-il tristement.