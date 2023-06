Russie : qui est Evgueni Prigojine, le chef de la milice Wagner qui semble défier Moscou

TELEGRAM CHANNEL OF CONCORD GROUP

Un "régime d'opération antiterroriste" a été instauré ce samedi à Moscou et dans sa région et le président russe Vladimir Poutine annonce dans une allocution que les "traîtres" seront "punis". Ce sont les derniers rebondissements d'une crise qui secoue la Russie ces dernières heures. Au cœur de cette crise, Evgueni Prigojine, le chef de la milice paramilitaire Wagner, qui affirme avoir déclenché une rébellion contre l'armée régulière et s'être emparé du quartier général de l'armée russe à Rostov.

Le crâne rasé, les traits durs, n'hésitant à descendre sur le terrain des hostilités avec casque et gilet pare-balles, Evgueni Prigojine, 62 ans, était pourtant considéré comme un proche de Vladimir Poutine. Les deux ont connu des ascensions parallèles. Mais cet homme au parcours tumulteux veut manifestement jouer sa propre carte.

Un délinquant devenu milliardaire

Agé de 62 ans, Evguéni Prigojine a passé neuf ans en prison à l'époque soviétique pour des délits de droit commun. Sorti de détention en 1990, alors que l'URSS est en train de s'effondrer, ce natif de Saint-Pétersbourg, comme Vladimir Poutine, monte une affaire de vente de hot-dogs. Le succès aidant, il ouvre un restaurant de luxe où se pressent les oligarques. En 2000, Vladimir Poutine prend la présidence russe et le groupe de restauration monté par Prigojine officie pour le Kremlin et l'armée. Il y a gagne beaucoup d'argent et le surnom de "cuisinier de Poutine".

C'est avec cet argent qu'Evguéni Prigojine fonde en 2014 Wagner, une armée privée d'abord composée de vétérans endurcis de l'armée et des services spéciaux russes, mais aussi d'anciens détenus. L'homme d'affaires a longtemps nié être lié au groupe paramilitaire, avant de sortir du bois en septembre 2022.

Le fondateur de l'armée privée Wagner

Les miliciens de Wagner ont été actifs ces dernières années sur plusieurs terrains de guerre : en Ukraine bien-sûr, mais aussi en Syrie et en Libye. Selon plusieurs enquêtes, ses membres sont présents dans différent pays d'Afrique où ils déploient l'influence politique russe et accaparent des richesses minières ou énergétiques. En 2018, trois journalistes russes qui travaillaient sur les affaires lucratives de la société paramilitaire sur le continuent sont tués en Centrafrique.

En 2022, quand il revendique la création de Wagner, il proclame que "ces héros ont défendu le peuple syrien, d'autres peuples de pays arabes, les démunis africains et latino-américains et sont devenus un pilier de notre patrie".

En mars 2023, un média d’opposition à Vladimir Poutine publie plus d’un million de documents rassemblés par des pirates informatiques, qui révèle l'ampleur de la toile tissée par Evguéni Prigojine à travers quelque 400 sociétés : des médias en ligne, des mines d'or ou de diamants, des sociétés de consultants ou d'ingénierie politique, des restaurants... auxquelles il faut rajouter des sociétés écrans, sans doute utilisées pour continuer à commercer en Occident malgré les sanctions internationales contre l'invasion russe en Ukraine. Parmi ces entreprises, une usine à trolls chargée d'inonder les réseaux sociaux de fausses informations.

En rupture avec l'état-major russe

La guerre en Ukraine a permis à Evguéni Prigojine de sortir de l'ombre et à s'affirmer comme un acteur de premier plan en Russie. Mais l'homme d'affaires, qui n'hésite pas à se mettre en scène auprès de ses hommes, s'en prend à l'état-major russe, à travers des interpellations brutales et des insultes sur ses réseaux sociaux. Dans la bataille de Bakhmout (est de l'Ukraine), il accuse les militaires ne pas lui fournir suffisamment de munitions, sous prétexte qu'une victoire de Wagner ferait de l’ombre à l’armée régulière. En mai 2023, Prigojine revendique la capture de la ville.

Adapte des déclarations fracassantes, Evguéni Prigojine accuse régulièrement l'armée russe de ne pas dire la vérité sur la situation sur le front ukrainien. "Un grand nombre de territoires" conquis en Ukraine "sont perdus" et "beaucoup de soldats sont tués", affirme-t-il ainsi le 24 juin depuis le quartier général de l'armée russe à Rostov.

"Un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple" pour Vladimir Poutine, "une trahison provoquée par les ambitions démesurées et les intérêts personnels" que le maître du Kremlin promet de punir.