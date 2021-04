Russie : Vladimir Poutine s'autorise à faire deux mandats de plus

"On n'est jamais mieux servi que par soi même".Vladimir Poutine vient de signer la loi lui permettant de se présenter pour deux nouveaux mandats présidentiels. Aux commandes du pays depuis 2000, le président russe a en deux décennies éliminé toute réelle concurrence politique en Russie, jugulant l'opposition et les médias indépendants. Il s'est toujours refusé à évoquer sa succession.

Vladimir Poutine pourra se maintenir jusqu'en 2036 au Kremlin

En 2036, nouvelle date théorique à laquelle il devra quitter le Kremlin, Vladimir Poutine aura 83 ou 84 ans. "Qu'ils passent dans la foulée une loi octroyant au président _la vie éternell_e", a ironisé sur Twitter, Evguéni Roïzman, un détracteur du Kremlin et ancien maire de Ekaterinbourg.

L'équipe de l'opposant emprisonné, Alexeï Navalny, a réagi en publiant une vidéo datant des années 2000 et dans laquelle Vladimir Poutine disait qu'il était opposé à ce qu'un président puisse rester au pouvoir plus de deux mandats. Le chef de l'Etat russe peut se targuer d'une popularité toujours supérieure à 60% selon les sondages, cela malgré la pandémie, une économie au ralenti et des réformes sociales impopulaires en 2018.

Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine s'arrange avec la législation russe. En 2008, il avait pris le poste de Premier ministre et laissé le Kremlin à son dernier chef de gouvernement Dmitri Medvedev. Après cet intermède de quatre ans, il avait été réélu président en 2012 malgré un grand mouvement de contestation.