Sahel : deux soldats meurent dans la libération de l'otage manchois

Ce sont quatre otages qui ont été libérés dans la nuit de jeudi à vendredi au nord du Burkina Faso par les forces spéciales de l'opération Barkhane. Lors de cette mission, le Manchois d'origine, Patrick Picque et Laurent Lassimouillas, deux touristes français enlevés le 1er mai dernier au Bénin ont été retrouvés, de même qu'une otage américaine et une sud-coréenne. Mais l'opération s'est conclue par les décès de deux soldats français : le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello, tous les deux officiers mariniers au sein du commandement des opérations spéciales.

Un hommage aux soldats, prévu dimanche lors de la commémoration de l'armistice à Barenton

Dans un communiqué de presse, le Président de la République "se félicite de la libération des otages et s'associe au soulagement de leurs familles à l'occasion de leur prochain retour en France." Mais le chef de l'Etat revient aussi sur la mort des deux soldats et "s'incline avec émotion et gravité devant le sacrifice des deux militaires qui ont donné leur vie pour sauver celles de nos concitoyens".

Dans la Manche, l'annonce de la libération de Patrick Picque a été accueillie avec soulagement à Barenton, la commune d'origine de cet homme désormais installé en région parisienne. Soulagement, mais pas de joie excessive précise le maire Hubert Guesdon. "Nous déplorons avec beaucoup de tristesse le décès de deux des soldats qui ont contribué à les libérer et je leur rendrai hommage dimanche à l'occasion de la cérémonie prévue sur la commune pour commémorer l'armistice".