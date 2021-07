Sahel : la France commencera à fermer des bases au Mali fin 2021 et maintiendra moins de 3.000 militaires

La réduction de la présence militaire française au Sahel commencera "au second semestre de l'année 2021" avec la fermeture des bases du nord du Mali, a indiqué Emmanuel Macron ce vendredi 9 juillet, en marge d'un sommet des pays du G5 Sahel (Niger, Mauritanie, Mali, Burkina Faso et Tchad). Ce retrait progressif avait été annoncé mi-juin par le président français. "Cette transformation répond à la nécessité de s'adapter à la nouvelle posture des groupes terroristes et d'accompagner la prise de responsabilité des pays de la région", a-t-il déclaré.

La fermeture des bases françaises de Kidal, Tessalit et Tombouctou sera "achevée d'ici le début de l'année 2022", a précisé Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse conjointe à l'Elysée avec le nouveau président nigérien Mohamed Bazoum. La France maintiendra "à terme entre 2.500 à 3.000" militaires dans la région, contre 5.100 aujourd'hui, a indiqué Emmanuel Macron.

"Neutraliser" Al-Qaïda et le groupe Etat islamique et renforcer les armées de la région

"Nos adversaires ont aujourd'hui délaissé une ambition territoriale au profit d'un projet de dissémination de la menace plus seulement à l'échelle du Sahel, mais à l'échelle de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest", a fait valoir le chef de l'Etat français, exposant le chemin jusqu'à la fin de l'opération Barkhane de lutte antijihadiste. Il a évoqué "la pression exercée par les groupes terroristes dans les zones se situant à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire". "Cette offensive présage malheureusement d'une pression renforcée sur l'ensemble des pays du golfe de Guinée qui est d'ores et déjà une réalité", a-t-il souligné.

Désormais, la présence militaire française au Sahel s'articulera autour de "deux missions", a-t-il détaillé : "la neutralisation et la désorganisation du haut commandement des deux organisations ennemies", Al-Qaïda et le groupe Etat islamique (EI), ainsi que "l'appui à la montée en puissance des armées de la région". Dans le cadre de cette réarticulation du dispositif français, l'emprise militaire de Niamey, qui accueille les avions de chasse et drones français, sera "musclée", a-t-il dit. Parallèlement, "nos partenaires bénéficieront aussi du maintien de certaines capacités essentielles au Mali santé aéro-mobilité force de réaction rapide", et "le Tchad", où se trouve actuellement le QG de l'opération Barkhane appelée à disparaître, "restera enfin un élément clé de notre dispositif, avec le maintien d'une présence aérienne et terrestre significative", a ajouté le président.