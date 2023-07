Sahel : trois questions pour comprendre les enjeux du coup d'État au Niger

Emmanuel Macron préside ce samedi après-midi un Conseil de défense et de sécurité nationale sur le Niger, où 1.500 soldats de la France sont actuellement déployés et travaillent jusqu'ici avec l'armée nigérienne. Le président a été renversé par un coup d'État militaire cette semaine, et le pays l'un des derniers alliés de Paris au Sahel. France Bleu vous explique.

Que s'est-il passé ?

Mercredi 26 juillet, des militaires putschistes annoncent à la télévision nationale avoir renversé le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement élu en 2021. Depuis, le président est séquestré dans sa résidence par des membres de la garde présidentielle. Le général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle du Niger depuis 2011 et à l'origine de la chute du président élu, s'est présenté vendredi comme le nouvel homme fort du pays. Proclamé ensuite chef de l'État par ses pairs, il a justifié le coup d'État de mercredi par " la dégradation de la situation sécuritaire " dans un Niger miné par la violence de groupes jihadistes.

Mohamed Bazoum entame ce samedi sa quatrième journée de séquestration dans sa résidence présidentielle, mais a pu s'entretenir au téléphone avec d'autres chefs d'État, parmi lesquels Emmanuel Macron. La junte, qui rassemble tous les corps de l'armée, de la gendarmerie et de la police, a suspendu les institutions, fermé les frontières terrestres et aériennes, et instauré un couvre-feu de minuit à 5h du matin.

Pourquoi le pays est un enjeu important pour la France ?

Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger, jusqu'alors allié des pays occidentaux, devient donc le troisième pays du Sahel, miné par les attaques de groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda, à connaître un coup d'État depuis 2020. Face à l'avancée des jihadistes, les juntes ont pris le pas sur des démocraties jugées inefficaces et corrompues par une partie des populations sahéliennes. Le Mali et le Burkina Faso se sont notamment tournés vers la Russie après avoir exigé le départ des soldats français de leur sol.

Le Niger est l'ultime pivot du dispositif antijihadiste français dans la région. Auparavant essentiellement une base de transit pour les opérations au Mali, dont la force Barkhane s'est retirée, il est le seul pays africain avec lequel la France entretient encore un partenariat dit "de combat" contre les jihadistes. Emmanuel Macron a condamné " avec la plus grande fermeté " le coup d'État, le ministère des Affaires étrangères indiquant que la France " ne reconnaît pas les autorités " issues du putsch. Riche en uranium, le Niger a une histoire jalonnée de coups d'État depuis l'indépendance de cette ex-colonie française en 1960.

Quelles sont les réactions internationales ?

L'Union africaine a exigé le rétablissement sous quinze jours de "l'autorité constitutionnelle" au Niger et "le retour immédiat et sans condition des militaires dans leurs casernes" dans le même délai. L'Union européenne de son côté "ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas les autorités issues du putsch". Outre la suspension de toute aide budgétaire, toute "coopération dans le domaine sécuritaire est suspendue sine die avec effet immédiat", a indiqué le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken avait assuré le président élu Mohamed Bazoum de "l'indéfectible soutien" de Washington lors d'un appel téléphonique. Les États-Unis comptent environ un millier de soldats sur place. Dimanche, "un sommet spécial" de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), à laquelle appartient le Niger, se tiendra à Abuja pour évaluer la situation, avec de probables sanctions à la clé.