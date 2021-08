Saint-Denis : une récolte de matériel pour l'Algérie, frappée par de violents incendies

La ville de Saint-Denis organise une récolte de matériel pour venir en aide au nord de l'Algérie, touché par des incendies. La collecte a eu lieu ce lundi 16 et mardi 17 août à l'Hôtel de ville. Un succès.

Alors que l'Algérie combat des incendies dévastateurs depuis le 9 août dernier, la ville de Saint-Denis (93) a annoncé la mise en place d'une récolte de matériel médical, ce lundi et mardi.

Un grand nombre de dons

La collecte a eu lieu dans l'Hôtel de ville et les habitants ont pu y déposer des compresses stériles, des tulles gras, de la Biafine, du Paracétamol (Doliprane), du Lovenox 0.4ml/0.6ml, des bandes de gaze, des masques et de l'antiseptique. "Il y a beaucoup de dons. Ça dépasse largement nos attentes. On a pu préparer 130 colis !", se réjouit Rabia Berrai, adjoint aux relations internationales de la ville de Saint-Denis, au micro de France Bleu Paris.

15 000 euros débloqués

Une subvention d'urgence de 15 000 euros a aussi été annoncée. Elle sera votée lors du conseil municipal du 30 septembre prochain.

Les colis seront envoyés ce mercredi vers l'Algérie. - Rabia Berrai

L'aide matérielle et le déblocage des fonds sont destinés directement aux hôpitaux de la ville Larbaâ Nath Irathen. Jumelée à Saint-Denis depuis 1998, elle est située en Kabylie, une région de nord de l'Algérie durement touchée par les flammes. "Normalement, un jumelage sert à des échanges sportifs, associatifs, culturels, mais en temps de crise nous faisons preuve de solidarité envers notre ville jumelle", nous confie l'élu. Il déclare aussi qu'un travail de coopération sera envisagé avec l'Algérie pour la réimplantation des oliviers et des arbres sur place.

Pour l'heure, le bilan provisoire fait état de 90 morts, parmi lesquels 33 militaires. D'après les autorités locales, ces incendies sont d'origine criminelle et sont attisés par l'été caniculaire.