Saint-Jean-de-Luz : collecte de médicaments pour l'Ukraine en guerre

Face la situation de guerre en Ukraine, qui perdure depuis février dernier, les besoins humanitaires restent très importants et très urgents. L'association "Un nouvel élan" et ses partenaires préparent donc un nouveau convoi. Ce sera le quatrième depuis le début du conflit. Cette fois-ci, c'est un convoi de médicaments et de produits de premiers secours. Les produits en question seront acheminés vers deux hôpitaux en Ukraine.

L'opération est un appel à "vider nos armoires à pharmacie" où bien souvent les médicaments s'entassent et ne servent plus à rien. "Tous les médicaments dont la date de péremption n'est pas antérieure à 2020 sont acceptés" précise Manuel De Lara. À la tête de l'association U.N.É, l'élu d'opposition de Saint-Jean-de-Luz explique que l'opération qui a débuté le 21 novembre "se poursuit jusqu'au 16 décembre". Antalgiques, antibiotiques, pansements... tous les médicaments seront ensuite transportés en Ukraine via Toulouse. Des matériels infirmiers, comme des compresses, des gants et des désinfectants, sont également souhaités.

Douze familles ukrainiennes ont été installées dans la cité Luzienne. "Essentiellement des femmes avec leurs enfants, très peu d'hommes, qui sont restés au pays" précise Manuel De Lara. Olena, par exemple. Elle est arrivée le 11 mai dernier avec son fils de 6 ans et sa fille de 19 ans. Son mari et son autre fils sont restés en Ukraine. "On se téléphone régulièrement, mais je reste très inquiète" précise celle qui bénéficie d'un statut temporaire de "réfugié de guerre". Ils sont une soixantaine environ au Pays Basque, 105 000 en France, et 4 millions 700 000 en Europe.

Le point de collecte se trouve au Centre d'accueil du secours catholique, 5 impasse Saint-jacques à Saint-Jean-de-Luz. Il est ouvert le lundi, le jeudi et le vendredi de 14 h 30 à 17 h 30.