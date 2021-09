Sarthois d'adoption, Shelly et James ont vécu le 11 septembre 2001 de part et d'autre de l'Atlantique

James Porter raconte cette histoire comme si les événements lui avaient glissé dessus. Avant de mentionner la "dépression" dont il a souffert après, pendant deux ans. Shelly De Vito, son épouse, se laisse surprendre par l'émotion qui lui serre la gorge en rembobinant le fil de ses souvenirs. Les attentats terroriste du 11 septembre 2001, c'était il y a 20 ans. Mais pour ces deux Américains originaires de New York, qui ont fondé le centre d'art contemporain des Moulins de Paillard, à Poncé-sur-le-Loir, le souvenir reste vif. D'autant qu'ils l'ont vécu dans des circonstances particulières, séparés par l'océan Atlantique : elle à Paris, lui à New-York.

Shelly venait de quitter New-York lorsque l'impensable est survenu. Depuis Paris, où elle est revenue depuis trois jours pour son travail, elle apprend la nouvelle, presque incrédule. Et s'imagine le pire pour sa famille et son mari James, resté à Brooklyn : "La première chose à laquelle je pense, c'est si tout le monde est en sécurité car il y a beaucoup de métros qui passent sous les tours, il y a un centre commercial... Donc on fait le calcul et on se demande qui aurait pu être là ?" Quelques jours avant, elle-même se trouvait encore dans un parc, au pied du World Trade Center, où elle travaillait avec des enfants.

James Porter et Shelly De Vito - James Porter

Une pluie de papiers qui tombe du ciel

Les lignes sont saturées ou fonctionnent mal, James n'a pas de téléphone portable... Mais elle finit tout de même par avoir des nouvelles : tout le monde va bien, aucun proche n'a été touché. James, lui, a d'abord cru à un accident. Mais au moment où il assiste à l'effondrement des tours, depuis le toit de l'atelier où il restaure des pièces historiques, à Brooklyn, il devient évident qu'il s'agit d'autre chose. Il part à pied vers Manhattan pour retrouver ses proches, sous une pluie de papiers qui tombe du ciel.

Le lendemain, il se remet au travail : "C'était très étrange, j'étais le seul à retourner travailler. Comme il n'y avait rien à faire et que je n'étais pas touché, je suis passé en mode automatique." Dans les rues, des gens se mettent à vendre des t-shirts "J'ai survécu au 11 septembre" ou des bocaux de cendres en guise de souvenir. Ce qui inspire du "dégoût" au couple d'artistes. Pour James, le travail servira de refuge, jusqu'à ce que le traumatisme le rattrape. "Ça a pris beaucoup de temps" pour s'en remettre, confie-t-il. Deux ans exactement.

Des retrouvailles à Paris

Cet épisode douloureux, le couple sera forcé de le vivre à distance, jusqu'à ses retrouvailles, "en novembre, à Paris, ça a fait du bien. Vingt ans après, je m'en souviens encore parfaitement", raconte Shelly avec émotion. Quelque temps plus tard, James finira par rejoindre définitivement son épouse à Paris. Avant que les deux artistes ne viennent investir, en 2010, les Moulins de Paillard, leur petit havre de paix et de création, dans le sud-Sarthe.