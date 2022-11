Savoie : le renforcement des contrôles à la frontière franco-italienne a commencé

La gare de Modane en Savoie fait partie de la dizaine de points de passage où les contrôles sont renforcés depuis le refus de l'Italie de laisser accoster le navire humanitaire Ocean Viking et ses 230 migrants. En représailles, le gouvernement français a donc décidé de déployer 500 policiers et gendarmes supplémentaires pour les contrôles à la frontière franco-italienne.

Des contrôles renforcés en gare de Modane

Un contrôle s'est déroulé ce dimanche 13 novembre en gare de Modane, la première en provenance de Turin en Italie. Dix policiers ont été mobilisés, dont quatre venus en renfort de la brigade des chemins de fer de Lyon pour vérifier les documents des 450 passagers de ce train à grande vitesse italien reliant Milan à Paris, arrivé en gare de Modane à 17h50.

"On contrôle les papiers de tous les passagers, carte identité, passeport ou permis de séjour et on contrôle toutes les toilettes et tous les recoins du train" explique le capitaine Soulas, chef du service général de la police aux frontières (PAF) de Modane. Il dirige les 60 fonctionnaires qui réalisent les contrôles. "C'est beaucoup de boulot de contrôler un train comme celui-là, il y a deux équipes dedans et deux équipes sur le quai, mais grâce aux renforts ça va plus vite, c'est plus facile et on peut contrôler plus de documents".

La PAF de Modane a vu arriver sept policiers en renfort depuis vendredi dernier : quatre effectifs supplémentaires de la brigade des chemins de fer de Lyon, un réserviste de la réserve opérationnelle et deux effectifs de la direction départementale de la police nationale.

Sept policiers en renfort à la PAF de Modane

"Ces renforts permettent vraiment de renforcer nos contrôles, c'est plus de monde contrôlé et avec plus de sécurité" ajoute le capitaine Soulas. Dans le train ce dimanche soir à Modane, plusieurs passagers qui n'étaient pas habitués à effectuer ce trajet ont été très surpris par ce contrôle renforcé. "Ca fait bizarre de voir autant de forces de l'ordre et dans l'Union Européenne on n'a plus l'habitude d'être contrôlé aux frontières" explique ce jeune passager. "Ca surprend c'est clair mais je comprends que ces contrôles soient effectués, c'est normal" ajoute cette passagère.

Ces contrôles renforcés ne font pas pour autant l'unanimité. Pour cette habitante de Fourneaux, commune située près de Modane : "c_es personnes qui arrivent à nos frontières le font parce qu'elles n'ont pas le choix et voir qu'elles sont refoulées, ça me fait mal au cœur, ça vient vraiment me toucher dans mon humanité_". La commune de Fourneaux accueille des migrants au centre d'accueil et d'orientation, des hommes sans-papiers arrivés après le démantèlement de la Jungle de Calais en 2016 et cette habitante insiste : "je n'ai pas peur de l'autre, ça se passe très bien à Fourneaux et c'est mon devoir de citoyenne d'aider ces migrants, je leur apporte notamment des vêtements".

Contrôle renforcé également au col du Mont-Cenis

A l'issue du contrôle ce dimanche soir en gare de Modane qui a duré une quinzaine de minutes, un passager macédonien sans-papiers a été reconduit en Italie. La veille, grâce aux renforts mis à disposition de la PAF de Modane, un contrôle routier a également été effectué au col du Mont-Cenis : une femme sans-papiers originaire des Philippines a aussi été interpellée.

