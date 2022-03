Titre de séjour, emploi, scolarisation : quelles mesures pour les réfugiés ukrainiens dans l'Hérault ?

L'accueil des Ukrainiens se structure dans l'Hérault. Ce lundi 7 mars 2022, élus et acteurs du département se sont retrouvés à la préfecture pour discuter des premières pistes. Des décisions ont déjà été prises : les réfugiés auront droit à un titre de séjour provisoire. On fait le point.

À quoi les réfugiés ukrainiens qui ont fui leur pays en guerre auront-ils le droit dans l'Hérault ? Élus et acteurs institutionnels et associatifs se mobilisent dans l'Hérault. Une quarantaine de personnes se sont retrouvées à la préfecture ce lundi 7 mars 2022. Ils ont rencontré quatre familles qui viennent d'arriver et réfléchissent aux mesures à mettre en place.

Titre de séjour provisoire

Les réfugiés auront droit à un titre de séjour provisoire d'un an, renouvelable deux fois. Ce document leur ouvrira plusieurs droits : accès au travail, à un logement, à des soins médicaux, à la formation et au regroupement familial. Ils pourront aussi toucher une allocation pour demandeurs d'asile, qui correspond à quelques euros par jour.

Pour réaliser ces démarches, la Préfecture va mettre en place un guichet unique. Il sera réservé aux Ukrainiens. La Préfecture va aussi créer une ligne téléphonique et un mail spécifiques pour répondre à toutes les questions.

Accès à l'emploi

La Préfecture veut créer un réseau avec plusieurs acteurs du monde du travail : Pôle Emploi, l'association du Cercle Mozart - une association qui regroupe plusieurs chefs d'entreprise - et la Chambre de commerce et d'industrie (CCI). "Il y a des possibilités de former, peut-être, 5, 10, 50 personnes pour des emplois qui sont en souffrance, explique Julien Deljarry, le président de la CCI, par exemple dans la restauration ou l'événementiel."

Les Ukrainiens pourront s'inscrire à Pôle Emploi. "Les réfugiés arrivent à un moment où le marché du travail se porte bien, indique Frédéric Puyo, directeur délégué de Pôle Emploi dans l'Hérault. Je ne veux pas sélectionner un secteur plutôt qu'un autre, mais il y a des besoins dans le bâtiment, l'hôtellerie-restauration, l'aide à la personne, le commerce et le numérique."

Scolarisation

Comme le veut la loi, tous les enfants seront bien scolarisés. Dans l'Hérault, ils seront mélangés aux autres écoliers mais bénéficieront, en plus, de cours de langue. "Être dans un parcours scolaire où ils vont retrouver d'autres enfants, notamment d'autres enfants ukrainiens, c'est sécurisant pour leur présent immédiat et pour leur avenir", juge Sophie Béjean, rectrice de l'académie de Montpellier. Les collégiens et lycéens pourront s'inscrire dans des classes où le russe ou l'anglais sont des matières importantes (par exemple filière internationale russe ou anglais).

Des cellules psychologiques vont être mises en place, par l'Académie pour les enfants, par l'Agence régionale de santé pour les adultes. Aujourd'hui, une cinquantaine d'Ukrainiens sont dans l'Hérault, dont une quinzaine d'enfants. Certains ont fait leur rentrée ce lundi, avec leurs camarades français.

Le reportage de France Bleu Hérault Copier

Hugues Moutouh, le Préfet de l'Hérault Copier

Sophie Béjean, rectrice de l'Académie de Montpellier Copier