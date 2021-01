"Quelle va être la prochaine de Trump d'ici le 20 janvier ?" se demande une Lotoise à Washington

Les Américains et le monde entier restent stupéfaits, après l'invasion du Capitole par les militants de Donald Trump. Des événements que suit Camille, une Lotoise installée à Washington. Et elle espère une transition rapide pour tourner la page.

Professeur en école, Camille Couderc a dû rentrer en toute hâte chez elle, mercredi soir, après l'instauration du couvre-feu à Washington. La jeune Lotoise, qui vit dans la capitale des Etats-Unis, a suivi avec intérêt mais "sans grande surprise" les événements, même si elle "ne s'attendait pas à une invasion du Capitole" par les partisans de Donald Trump.

"On a franchi une barre" estime Camille, qui a passé la soirée devant la télé et les réseaux sociaux. Habitante de Washington, elle a cependant constaté des manifestations des pro-Trump ces dernières semaines, mais "minimes", car les forces de sécurité avaient pris des précautions devant les sites sensibles tels la Maison Blanche.

"Ce qui nous tarde, c'est la transition" Copier

La jeune Lotoise originaire de Pradines, au nord de Cahors, reconnaît que l'année a été chargée en émotions et en événements aux Etats-Unis, entre le Covid-19 et le mouvement "Black Lives Matter". Elle en ressort plutôt blindée, et les événements du Capitole sont "presque une suite logique" selon elle. "Je ne dirais pas que j'ai peur et que je ne me sens pas en sécurité".

Hâte de la transition

La transition avec l'administration de Joe Biden, le président élu, est prévue le 20 janvier. Le Congrès américain a d'ailleurs validé sa victoire, mercredi soir, et Donald Trump a promis d'organiser "une transition ordonnée" du pouvoir à son adversaire démocrate. Le président sortant continue cependant à clamer qu'il est en "complet désaccord avec le résultat de l’élection".

Aujourd'hui, Camille et ses amis attendent que la page Donald Trump se tourne : "on est dans l'incertitude, mais on attend. (...) Tout ce qui nous tarde, c'est la transition, que ça se fasse rapidement. Car je n'ai pas l'impression que Donald Trump rassemble énormément. Là, il y a eu cet événement, mais maintenant on se demande quelle sera la prochaine, qu'est-ce-qu'il [Donald Trump] va faire d'ici au 20 janvier"?