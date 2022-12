Sécurité énergétique et plan de paix au programme de la conférence pour l'Ukraine

Une conférence de soutien à l'Ukraine s'ouvre ce mardi à Paris. 47 chefs d'État et de gouvernement, le secrétaire général des Nations Unies et près de 500 entreprises françaises seront réunis "pour répondre aux besoins critiques de l'Ukraine" et "contribuer à la reconstruction du pays".