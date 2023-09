Séisme au Maroc : l'association Atlas Tourisme et Partage, à Dax, collecte du matériel médical

L'association Atlas Tourisme et Partage est basée à Dax. Elle réalise des opérations humanitaires dans les montagnes de l'Atlas depuis une dizaine d'années. Dès le lendemain du séisme meurtrier qui frappé le Maroc dans la soirée du vendredi 8 septembre, un appel aux dons a été lancé via les réseaux sociaux.

Les dons ont afflué

"À la base, c'était une simple affiche que l'on a diffusée sur Facebook et Instagram et c'est allé vraiment très vite" confie Stéphanie Silva, l'une des membres de l'association. Les dons de couvertures, habits chauds et de matériel médical ont été si nombreux qu'aujourd'hui l'association ne peut plus en recevoir. "On ne peut plus accueillir de dons volumineux parce que nous ne pouvons plus les transporter. Cela revient à 2 euros le kilo et cela revient trop cher pour nous. A la base, on ne s'attendait pas à autant de dons. Nous sommes une toute petite association avec à peine une dizaine de membres " explique Stéphanie Silva.

L'association Atlas Tourisme et Partage concentre donc désormais son appel aux dons sur le matériel médical peu volumineux et donc moins coûteux à transporter : "On a besoin de béquilles, de minerves, mais aussi de bétadine, de la biseptine, des pansements, des seringues. Tout ce qui est nécessaire pour les soins de premiers secours. Parceque là, à l'heure actuelle, à l'hôpital à Marrakech il y a. Mais à un moment donné, dans les petits douars, les petits villages, ça va manquer. C'est donc cela qu'on essaye d'anticiper".

Le camion de l'association dacquoise doit partir à la mi-octobre pour le Maroc. Elle organise une grande braderie solidaire samedi 7 et dimanche 8 octobre, salle Amélie Charrière à Dax. Les bénéfices serviront à financer l'expédition humanitaire dans les zones sinistrées par le tremblement de terre.