Séisme au Maroc : à Rennes, une association organise une soirée couscous de solidarité

Les associations se mobilisent pour le Maroc après le séisme survenu vendredi 8 septembre 2023 . À Rennes, Mosaïque Bretagne Maroc, implantée dans le quartier de Villejean, reçoit de très nombreux appels, depuis le week-end, venant de personnes désirant apporter leur aide. Une question revient très souvent sur les dons en couvertures, en vêtements ou en nourritures. En fait, il faut faire des dons en argent, explique le président de l'association Lahcen Bouhssini : "ça coute très cher la collecte des dons en matériel à transporter et à acheminer. Il y a les frais d'autoroutes, les contraintes administratives. En Espagne, la sécurité alimentaire est très contrôlée. Au Maroc on contrôle aussi beaucoup les vêtements".

Une soirée de partage

La solidarité va prendre forme dès vendredi 15 septembre. Mosaïque Bretagne Maroc organise une soirée couscous à la Maison Verte à Villejean à partir de 19h, une salle prêtée par la municipalité. Chacun donnera ce qu'il peut. L'argent collecté ira en priorité à l'aide des villages isolés. "La traçabilité des dons en argent est garantie", précise Lahcen Bouhssini "on délivre un reçu fiscal donnant droit à des réductions". Il y aura des prises de parole et des musiciens animeront la soirée.

L'association est à la recherche d'un local plus grand, car il devrait y avoir du monde : "Toute la ville de Rennes est solidaire, ça nous donne du réconfort et ça nous donne encore plus d'énergie".