Séisme au Maroc : "Aucun mot ne sortait de ma bouche quand nous sommes arrivés sur place"

Des couches, des couvertures, du lait en poudre, des habits chauds, des tentes : Merita Daasani et son époux ont déposé 20 mètres-cube de vêtements et produits de première nécessité à Amizmiz, ce mercredi 20 septembre. Cette ville située à une cinquantaine de kilomètres de Marrakech a été ravagée par le séisme du vendredi 28 septembre. Ils avaient lancé un appel, dans leur boutique de la rue Frédéric Bastiat à Mont-de-Marsan, au lendemain du séisme.

ⓘ Publicité

"Je me sentais impuissante"

Le couple Daasani vend de l’artisanat marocain dans son magasin du centre-ville de Mont-de-Marsan. Ce voyage au Maroc était déjà prévu, mais, à l’origine, il avait un but commercial, pas humanitaire. Après une étape à Marrakech, « où la vie a presque repris son cours et les gens leurs habitudes » raconte Merita Daasani, l’arrivée à Amizmiz a été un véritable choc. « Aucun mot ne pouvait sortir de ma bouche. J’étais impressionnée par l’ampleur des dégâts. Je me sentais impuissante. J’étais incapable de prendre une photo ou une vidéo, je ne me sentais pas à ma place » confie la jeune femme.

Le couple montois envisage de relancer un appel aux dons dès son retour dans les Landes. - Merita Daasani

Merita Daasani décrit, la voix nouée, ces maisons écroulées comme des châteaux de cartes, ces amas de pierre, et « ces habitants qui continuent à sourire à la vie, à vouloir vous accueillir les bras ouverts, à vous servir le thé, à vous donner à manger. Le peuple marocain a toujours été comme ça. Dans la difficulté, il vous accueille toujours les bras ouverts et dans la joie malgré le drame traversé ».

Des dons stockés pour être redistribués en fonction des besoins

Les dons ont été triés et stockés dans une maison d’Amizmiz (qui a résisté au tremblement de terre). Ils vont être redistribués progressivement et en fonction des besoins. « Le but n’était pas de tout distribuer en catastrophe » explique Merita Daasani.

Le couple franco-marocain sera de retour à Mont-de-Marsan le 3 octobre. Il envisage de relancer un appel aux dons pour continuer à aider les habitants du Haut Atlas.