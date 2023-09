Séisme au Maroc : course contre la montre pour retrouver des survivants, la France débloque 5 millions d'euros

Plus de 48 heures après le séisme qui a fait plus de 2.100 morts au Maroc , les secouristes s'activent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Appuyés par des équipes étrangères, ils viennent également en aide aux centaines de personnes sans abris. Le tremblement de terre, le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de soixante ans, a dévasté des villages entiers dans une région située au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech.

Dans plusieurs localités, des membres des forces de sécurité continuent d'aider à creuser des tombes pour les victimes, alors que d'autres installent des tentes jaunes pour les sinistrés qui ont perdu leur logement. À Marrakech, sur l'avenue Mohamed VI, des dizaines de personnes ont encore passé la nuit à l'extérieur, allongées sur le terre-plein central ou au pied de leurs voitures stationnées sur des parkings.

Dans la région sinistrée, des secouristes, volontaires et membres des forces armées s'activent de leur côté pour retrouver des survivants et extraire des corps des décombres, notamment dans des villages de la province d'Al-Haouz, épicentre du séisme au sud de Marrakech.

Le Maroc a accepté l'offre d'aide de quatre pays

Dimanche soir, le Maroc a annoncé avoir répondu favorablement, "à ce stade", aux offres de quatre pays d'envoyer des équipes de recherche et sauvetage : l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Ces équipes sont entrées en contact avec leurs homologues au Maroc en vue de coordonner les efforts, a précisé le ministère de l'Intérieur. L'Espagne a affirmé avoir envoyé au Maroc 86 secouristes accompagnés de chiens spécialisés dans la recherche de victimes. Un vol humanitaire a décollé du Qatar.

D'autres offres pourraient être acceptées à l'avenir "si les besoins devaient évoluer", a ajouté le ministère. De nombreux pays, de la France aux États-Unis, en passant par Israël, ont proposé leur aide après le séisme qui a fait 2.122 morts et 2.421 blessés, selon un dernier bilan officiel publié dimanche.

La France débloque cinq millions d'euros

Lundi matin, Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, a appelé à ne pas créer de "mauvaise polémique" autour de l'aide éventuelle de la France. "C'est une mauvaise querelle, une querelle tout à fait déplacée", a déclaré Catherine Colonna, sur la chaîne BFM qui l'interrogeait sur les raisons pour lesquelles le Maroc n'avait pas demandé d'aide de Paris alors qu'il a accepté celles de l'Espagne et du Royaume-Uni.

"Le Maroc n'a refusé aucune aide, aucune proposition. Ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses", a-t-elle déclaré, martelant que "le Maroc est souverain". "Il est seul en mesure de déterminer quels sont ses besoins et le rythme auquel il souhaite que des réponses soient apportées", a-t-elle ajouté. "Nous sommes à la disposition des autorités marocaines et nous leur faisons toute confiance pour organiser les secours de la façon dont il leur paraît la meilleure", a-t-elle également déclaré, mettant de côté les tensions dans les relations entre les deux pays.

Les relations entre la France et le Maroc sont difficiles depuis que le président Emmanuel Macron s'efforce de se rapprocher avec l'Algérie. Depuis des mois, il n'y a plus d'ambassadeur du Maroc en France et la visite du président français au Maroc ne s'est toujours pas concrétisée. Catherine Colonna a toutefois assuré que les relations étaient loin d'être rompues, soulignant qu'Emmanuel Macron avait échangé "à de nombreuses reprises" au cours de l'été avec le roi du Maroc Mohammed VI. Elle a elle-même longuement échangé avec son homologue marocain dimanche.

"Tous les contacts sont pris à tous les niveaux. Mettons ça (les tensions) de côté. Des gens souffrent. Des gens ont besoin d'aide", a-t-elle insisté. La cheffe de la diplomatie française a par ailleurs annoncé une aide de 5 millions d'euros pour aider les ONG qui sont actuellement "sur place". Cette aide financière est débloquée via les fonds de réserve du ministère des Affaires étrangères pour que "les ONG sur place puissent travailler". "Beaucoup" d'ONG de différentes nationalités sont "déjà sur place pour aider la population" affectée par ce séisme.

Un peu plus d'un million d'euros récoltés par la Fondation de France

Lundi matin, la Fondation de France a indiqué avoir "collecté un petit peu plus d'un million d'euros" pour venir en aide aux populations touchées. Karine Meaux, la responsable des urgences de la Fondation, a déclaré sur France Inter : "Nous remercions tous les Français qui nous font confiance comme à chaque fois qu'un coin du monde subit une grande catastrophe", tout comme Radio France "pour son partenariat". Toutes les antennes du groupe audiovisuel public s’associent en effet pour lancer un appel aux dons, avec la Fondation de France.

"Aujourd'hui, l'argent qui est envoyé va servir à acheter à manger, à boire, des matelas", explique l'humanitaire. "C'est vraiment la priorité", puisque "les gens ont tout perdu, les maisons se sont écroulées". "Il faut qu'on pense à la prochaine étape", souligne-t-elle. "L'hiver va arriver très vite", de ce fait "ça n'a pas de sens, aujourd'hui, par exemple, de distribuer des tentes qui ne seront plus appropriées dans trois ou quatre mois". "Il faut vraiment regarder au cas par cas", pointe-t-elle. Pour ça, l'ONG va pouvoir s'appuyer sur "l'ensemble des associations" marocaines avec lesquelles elle "travaille depuis plusieurs années".