Séisme au Maroc : des passagers "de dernière minute" décollent de Nantes, direction Marrakech

Les files d'enregistrement voient défiler des cortèges de bagages remplis à ras bord, prêts à partir au plus vite. À l'aéroport Nantes-Atlantique, les passagers comme Amadi sont prêts à revenir au Maroc pour prendre des nouvelles de la famille, et apporter leur aide. "Je viens voir et récupérer mon père. Il n'a rien, mais il a quand même senti les secousses. Et il a eu très peur".

Ce Franco-Marocain, originaire de la banlieue d'Angers, avait prévu le voyage depuis longtemps, bien avant le drame meurtrier du week-end dernier, qui a tué plus de 2.600 personnes au Maroc. L'actualité des derniers jours apporte maintenant un tournant dramatique à son périple. "On a beaucoup de proches là-bas, parfois dans le plus grand dénuement, qui dorment par terre. Une fois sur place, on va voir comment apporter notre aide, à notre manière."

Des billets de dernière minute

D'autres passagers partent aussi de Nantes-Atlantique direction Marrakech avec une préparation minimale. C'est le cas de Jean-Luc et Virginie, qui sont partis ce lundi 11 septembre depuis l'aéroport pour rejoindre au plus vite leurs amis. "Nous avons une résidence à Marrakech, et plein d'amis sur place qui ont besoin d'aide au plus vite".

Virginie et Jean-Luc ont donc pris les premiers billets disponibles, et dévalisé les rayons des magasins Décathlon les plus proches pour acheter des matelas. "Des amis dorment sans couchage, ils ont besoin de l'essentiel", affirme Virginie. Entassés dans un sac de couchage et dans deux sacs, on retrouve ainsi 30 matelas, prêts eux-aussi à partir direction Marrakech. Un bagage humanitaire de fortune, avec les moyens du bord.

Une aide qui s'organise

Virginie discute également via des groupes Whatsapp avec les Marocains touchés par le drame. "Ils nous disent avoir besoin de pain, de boîtes de conserve, de lait". Des denrées de première nécessité, que les Français achèteront une fois arrivés sur place.

Le vol retour pour Nantes est prévu jeudi. Ensuite, c'est la fille de Virginie qui prendra le relais sur un place pour un séjour de dix jours. Et ce n'est pas tout. Une cagnotte au nom de "aide tremblement de terre Maroc" a aussi été lancée sur le site Paypal . En moins d'une journée, Virginie et ses proches avaient déjà récolté près de 2.000 euros sur la plateforme.