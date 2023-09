Séisme au Maroc : deux cinémas lorrains se mobilisent à leur manière

Aller voir un film pour soutenir le Maroc, confronté à un séisme de magnitude 7 qui a fait plus de 2.500 morts selon le dernier bilan des autorités locales. L'idée vient du gérant des cinémas "Concorde" de Pont-à-Mousson et "Vilar" de Blénod-lès-Pont-à-Mousson. Maurice Carlotti propose deux séances gratuites ce week-end, avec des dons libres pour venir en aide aux sinistrés par l'intermédiaire de l'association marocaine "PAM'Lier".

Séances gratuites et dons libres

"C'est normal de mettre à disposition mes salles, il faut récolter le maximum de dons", sourit Maurice Carlotti qui a prévu une séance ce samedi 16 septembre à 20h30 au "Vilar" de Blénod-lès-Pont-à-Mousson et une autre ce dimanche 17 septembre à 18h30 au "Concorde" de Pont-à-Mousson. Le film projeté est encore en pleine réflexion, le gérant des deux cinémas évoque "Le médecin imaginaire", (2011) de Ahmed Hamidi, avec Alban Ivanov et Fatsah Bouyahmed. "C'est une comédie qui se passe au Maroc, on s'amuse, on rigole, on en a besoin parce que depuis vendredi soir, on est un peu abasourdi, il faut se relever et aider", ajoute Maurice Carlotti.

Il faut maintenant avoir le feu vert du distributeur du film, UGC Distribution, qui a été contacté par le gérant du cinéma. Les deux séances pourront accueillir jusqu'à 424 personnes, 196 au "Concorde" et 228 au "Vilar". "Tout ce qui sera dépensé à ces séances, nous, on touchera rien", précise le directeur.

Les dons financiers, priorité des associations

Les sommes récoltées donneront une grande cagnotte qui sera ensuite confiée à l'association " PAM'lier ", basée à Pont-à-Mousson. Son président, Mohammed Ouaabouz insiste sur l'importance des dons financiers, plutôt que matériel : "Cela va plus vite pour acheter des couvertures, car là si je prends des vêtements, faut les envoyer, passer la douane, cela prend du temps."

Les produits de première nécessité, comme la nourriture et le matériel médical, sont très demandés, mais pour anticiper l'arrivée de l'hiver, les associations alertent sur le besoin de couvertures et de vêtements chauds. "Dans l'Atlas, dans les montagnes, quand la nuit tombe, il fait très froid, on peut arriver à zéro degrés", prévient Mohammed Ouaabouz, qui pointe également la difficulté d'accès des zones touchées par le séisme.

Sans même parler de cette catastrophe naturelle, de nombreuses routes sont sinueuses et escarpées, "déjà quand tout va bien, c'est difficile d'accéder aux villages, mes amis doivent parfois prendre un âne ou un cheval pour terminer le trajet", grimace le président de l'association. La situation a empiré avec le tremblement de terre qui a provoqué des éboulements sur les axes routiers.