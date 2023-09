Séisme au Maroc : Emission solidarité dès 11H ce dimanche sur France Bleu Provence

Suite au terrible tremblement de terre qu'a subi la région de Marrakech, France Bleu Provence se mobilise et propose une émission spéciale "Solidarité avec le Maroc" ce dimanche à partir de 11h.

Sur France Bleu Provence l'antenne vous est ouverte pour témoigner, si vous avez de la famille au Maroc, si vous souhaitez partager votre solidarité ou encore si vous êtes engagé dans une association et que vous êtes mobilisé.

"Chaque minute compte" pour venir en aide aux survivants du séisme de magnitude 6,8 qui a touché le Maroc , tard ce vendredi. Le nouveau bilan provisoire fait état ce samedi après-midi de plus d'un millier de morts . Il va encore s'alourdir, redoutent les sauveteurs. Les zones de l'épicentre, au sud-ouest de Marrakech, sont "des zones difficiles d'accès en zone montagneuse" explique le colonel Philippe Besson, président-fondateur de Pompiers de l’Urgence internationale.

"Un soutien réel, pas seulement à travers les images"

La communauté marocaine de Marseille est sous le choc et l'entraide s'est rapidement déclenchée ce samedi .

Rachid habite Marseille et ce samedi, il est très inquiet pour sa famille au Maroc : "Je les ai tous contactés, c'est très difficile, on est de tout coeur avec les familles des victimes". Certains décident spontanément d'aider pour ne pas se sentir impuissant comme Nabil Guelzim, le gérant du restaurant Le Petit amandier rue Paradis à Marseille (6e). Il a immédiatement décidé qu'il allait donner 75% de sa recette de ce samedi à des associations : "Il faut que l'aide soit de tous bords (...) les Français sont les premiers touristes au Maroc, on a une très forte amitié et elle doit se multiplier avec un soutien réel, pas seulement à travers les images", explique t-il à France Bleu Provence. "Il faut agir rapidement" conclue le restaurateur.

Marseille et la région Sud Paca mobilisées

Le maire de Marseille , Benoit Payan, qualifie Marrakech, particulièrement touchée par le tremblement de terre, de "ville-sœur" . Il propose l'appui des marins pompiers pour participer à l’effort de la communauté internationale. Celui de Montpellier , Michaël Delafosse, annonce qu'une "équipe des pompiers de l’Hérault se prépare à partir pour le Maroc".

Les régions du sud de la France se mobilisent également. Le président de la région Sud Paca Renaud Muselier annonce "un million d'euros levé" par les régions Occitanie, Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur pour venir en aide au

peuple marocain. "Forts de nos liens anciens, nous nous engageons pour aider les blessés et sinistrés, tout en nous rendantdisponibles pour déployer une aide humanitaire d’urgence", écrit Renaud Muselier.

Mobilisation des associations

La Fondation de France mobilise 250.000 euros et appelle à la générosité . France Bleu, comme toutes les antennes de Radio France, relaiera cet appel aux dons. Ils permettront à l'association d'intervenir sur place, notamment dans les territoires les plus isolés "où l'aide arrive plus difficilement" puis de mener "dans un second temps des actions de reconstruction durable".

Le Secours populaire annonce débloquer 50.000 euros "pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu". Cet argent permettra de fournir des abris, de l'aide alimentaire, des kits d’hygiène et de soins. L'association lance aussi un appel pour recueillir des don s.

La Croix Rouge lance également un appel à la solidarité , en coopération avec les équipes du Croissant-Rouge dont les équipes sont à pied d'œuvre, pour pouvoir contribuer "à la fourniture de produits de première nécessité". Au vu des dégâts "considérables", il faudra "anticiper un accompagnement qui va s'inscrire dans la durée", alerte la Croix-Rouge, qui ne sollicite que des dons financiers, et refusera les dons en nature.