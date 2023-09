Séisme au Maroc : "Il faut du sang-froid et de la méthode" affirme Siham Labiche (adjointe à St-Etienne)

Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants après le séisme au Maroc. Dans la Loire la solidarité s'organise, comme en témoigne notre invitée ce lundi matin.

ⓘ Publicité

France Bleu Saint-Etienne Loire : Vous êtes vous même franco-marocaine. Vous avez été touchée dans votre famille par ce séisme ?

Siham Labiche, adjointe au maire de Saint-Etienne : J'ai de la famille du côté de Marrakech. Donc le matin même, quand j'ai eu l'information, j'ai contacté ma famille qui comme beaucoup s'est retrouvée à la rue. Et puis mon père également qui est au Maroc actuellement, qui est à Rabat, mais qui a bien senti les secousses. La famille va bien. C'est moins le cas pour d'autres familles et je souhaitais exprimer ici toute ma solidarité et ma compassion pour toutes les familles et les victimes concernées.

Le weekend a été empreint de tristesse, d'inquiétude pour toute la communauté franco marocaine de Saint-Etienne ?

Tout à fait un weekend extrêmement dense, extrêmement empli d'émotions. La communauté franco-marocaine, mais pas uniquement. Il y a beaucoup de franco-français, de franco-algériens, de franco-tunisiens, de franco-polonais et de franco-portugais, c'est la richesse de Saint-Etienne, qui nous ont contacté pour savoir comment aider puisqu'ils étaient tous meurtris et touchés par ce qui concerne le Maroc. On sait que le Maroc est un pays ami.

Au moment où on se parle, le Maroc n'autorise pour l'instant pas la France à intervenir pour venir en aide aux sinistrés. Quatre pays peuvent le faire. Est ce que vous êtes étonnée ce matin ?

Absolument pas. Effectivement, on aurait cru que ce soit la France la première qui puisse être autorisée à intervenir sur le territoire marocain compte tenu de la proximité des deux pays et de leur histoire. Mais il faut comprendre aussi que sur les zones sinistrées qui ne sont pas des villes urbaines mais qui sont essentiellement des espaces ruraux peu accessibles il faut de la méthode. Il faut du sang froid et de la méthode. Donc c'est tout à fait normal que le roi du Maroc avec son gouvernement réfléchisse et puisse évaluer la situation. Effectivement, pour l'instant, quatre pays ont été autorisés à pouvoir accorder leur aide. Je ne doute pas qu'aujourd'hui la France, bien évidemment, aura cette autorisation et pourra intervenir de façon officielle puisque de façon officieuse quand même il y a des associations et des franco marocains qui se sont déplacés pour pouvoir soutenir et aider aux recherches.

La ville de Saint-Etienne va débloquer 10 000 € au prochain conseil municipal ?

Tout à fait. D'abord, l'ONG, les Pompiers Humanitaires Français stéphanois sont partis hier. On les en remercie. La ville de Saint-Etienne, le maire Gaël Perdriau, a décidé rapidement également de pouvoir débloquer une aide exceptionnelle, comme elle le fait lorsqu'il y a des catastrophes pour d'autres pays. Une aide qui sera votée le 25 septembre au conseil municipal. Hier également, l'hôtel de ville a été allumé aux lumières et aux couleurs du Maroc pour afficher tout notre soutien à la population. Et puis, il y a aussi d'autres initiatives qui vont arriver, d'autres communes également, qui vont certainement proposer des aides exceptionnelles. Tout comme des initiatives locales de collectifs de citoyens, mais aussi d'associations. Je pense notamment aux maisons de quartier qui m'ont contacté pour savoir comment elles pouvaient se mobiliser pour être le plus efficace et le plus opérationnel possible. On a décidé de créer une plateforme qui pourrait recenser l'ensemble des opérations, des événements, des soutiens, des communes qui vont se prononcer dans les heures et les jours qui arrivent. Une plateforme qui sera à l'échelle ligérienne. Il est important de recenser, de répertorier tous les événements qui existent et de permettre donc aux citoyens de pouvoir peut être se raccrocher à ce qu'ils souhaitent soutenir.