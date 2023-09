Séisme au Maroc : "Je me dois d'aider les victimes", confie Yasser Baldé, défenseur du Stade Lavallois

Les recherches se poursuivent au Maroc pour trouver des survivants dans les décombres, après le violent séisme qui a frappé le pays dans la nuit de vendredi à samedi. Plus de 2.100 personnes sont mortes , dont quatre Français, d'après un bilan encore provisoire. Face à ce drame, une vague de solidarité se met en place dans de nombreux pays, comme en France. En Mayenne, la communauté franco-marocaine compte se mobiliser également pour aider les victimes du séisme. C'est le cas de Yasser Baldé, un des défenseurs du Stade Lavallois : le footballeur de 30 ans a la double nationalité franco-marocaine et est très touché par la situation dans son second pays.

"Bien avant le séisme, je faisais pas mal de dons pour le pays"

Yasser Baldé a eu très peu dans la nuit de vendredi à samedi car sa femme et sa fille âgée d'un an se trouvaient en vacances au Maroc au moment du séisme**. "J'étais en train de dormir et vers 2 heures du matin, ma femme m'envoie un message pour me dire qu'il y a un tremblement de terre", retrace le défenseur lavallois. Sa femme, sa fille et ses beaux-parents ont passé la nuit dehors "de peur d'une deuxième vague par rapport au séisme". Yasser Baldé reste sans nouvelles de ses proches entre 3 heures et 11 heures le matin : sa femme "n'avait plus forcément de wifi ou de connexion pour pouvoir [le] contacter". "Ça a été une nuit horrible", confie-t-il.

Le footballeur de 30 ans compte participer à la chaîne de solidarité en faveur des victimes du séisme. "Je compte le faire via ma maman qui se rend souvent au Maroc. Déjà bien avant le séisme, je faisais pas mal de dons pour le pays en termes de vêtements et même financièrement. Et là, bien évidemment je compte faire un don et aider les personnes qui ont souffert de ce séisme parce que moi je reste Marocain. Je me dois de les aider", insiste-t-il.

Yasser Baldé a une partie de sa famille qui vit au Maroc : des tantes et des cousins du côté de sa mère. "J'ai une attache très profonde envers le Maroc parce que c'est un pays où je me rendais très souvent lorsque j'étais petit pendant les vacances scolaires. Le fait d'avoir une maman marocaine, j'ai aussi également beaucoup pris beaucoup de sa culture et donc aujourd'hui, je suis très touché et très peiné par ce qui s'est passé ces derniers jours", décrit le défenseur du Stade Lavallois.