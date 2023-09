Séisme au Maroc : l'aide venue d'Isère commence à s'organiser

Certains attendent d'y aller. D'autres Isérois y sont déjà. La solidarité s'organise en Isère après le séisme qui a ravagé une partie de la province d'Al-Haouz, au sud de Marrakech, au Maroc, dans la nuit de vendredi à samedi. Une secousse de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui a tout détruit ou presque. Certains villages ont été rayés de la carte. "Chaque village que l'on voit sur la route et en dehors, chaque maison est détruite, raconte John Diksa, un humanitaire isérois d'origine britannique qui est sur place depuis samedi. On a identifié deux villages particulièrement frappés. C'est assez chaotique parce qu'il n'y a qu'une seule route qui est très abimée par endroits." John Diksa raconte qu'il se trouve à quelques dizaines de kilomètres de l'épicentre du séisme. Un tremblement de terre qui a incité plusieurs associations franco-marocaines basées en Isère à lancer un élan de solidarité.

Une cagnotte commence ce lundi

L'association des Marocains de l'Isère et d'autres structures iséroises mettent leur forces en commun pour lancer une cagnotte. "On a demandé à la mairie d'Échirolles de pouvoir bénéficier d'une salle pour installer une urne et recueillir les dons : matériel médical, tentes, etc.", explique Hayat El Mondir Zouhir, présidente de l'association des Marocains de l'Isère, et invitée de France Bleu Isère ce lundi matin. "Pour le moment, on ne peut pas envoyer des camions remplis de dons, on attend le feu vert des autorités marocaines", autorités qui ont demandé l' aide de seulement quatre pays : l'Espagne, la Grande-Bretagne, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. La France n'en fait pas partie.

En attendant, les Isérois d'origine marocaine appellent à des dons qu'ils espèrent envoyer le plus vite possible. "Ça peut être des médicaments, énumère Nadia, de l'aide financière, des couvertures, des tentes tout ce qui peut aider les personnes complètement démunies là-bas." En attendant de pouvoir envoyer cette aide, l'Isérois d'origine Britannique John Diksa est au travail. Avec son association SOS Attitude, il est en train de monter des tentes d'urgence à quelques dizaines de kilomètres de l'épicentre du séisme. "Ces tentes permettent de mettre énormément de gens à l'abri. On a emmené six tentes avec nous mais après les évaluations de terrain, on a vu qu'il fallait envoyer d'autres équipements. Du coup, nous allons envoyer une centaine de tentes et peut-être quelques 500 lampes solaires."

Des sismologues grenoblois sont déjà en train d'analyser les données du tremblement de terre

Alors que l'élan de solidarité est en train de se mettre en place, les sismologues de l'Institut des Sciences de la terre de Grenoble n'ont pas perdu de temps. "Il y a déjà des données qui sont disponibles, je les ai un peu regardé samedi", raconte Philippe Guéguen. Ce sismologue grenoblois n'exclut pas d'autres secousses dans les heures et les jours à venir. "Il peut y avoir des répliques, il y a déjà eu des secousses de magnitude 3 depuis un peu plus de 48 heures maintenant." La première secousse ressentie dans la nuit de vendredi à samedi a été mesurée à 7 sur l'échelle de Richter, 6.8 selon l'institut d'études géologiques américain.

Selon le dernier bilan, 2.122 personnes sont mortes suite au séisme de magnitude 7 dans la province d'Al-Haouz. © Visactu

Les données de ce séisme étant déjà arrivées à Grenoble et dans d'autres instituts en France, il faut maintenant les analyser et savoir comment elles vont pouvoir servir concrètement. "Toutes les données du séisme vont être intégrées dans un grand mécanisme scientifique pour améliorer les normes para-sismiques par exemple", explique Philippe Guéguen, de l'Institut des Sciences de la terre de Grenoble.

