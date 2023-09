Séisme au Maroc : l'association franco-marocaine de Picardie lance une collecte d'argent et de matériel

Ils ne s'imaginaient pas rester sans rien faire. Une quinzaine de membres de l'association franco-marocaine de Picardie, les 2 rives , se sont réunis dimanche 10 septembre à Amiens. Une rencontre pour échanger sur les terribles conséquences du tremblement de terre qui a touché le Maroc vendredi 8 septembre et causé la mort de plus de 2.000 personnes . Mais l'objectif était surtout d'organiser des actions de solidarité destinées à leur pays d'origine. L'association a décidé de lancer une collecte de dons matériels et une cagnotte.

Besoins de sacs de couchage et de vêtements chauds

"On a ciblé les besoins de première nécessité", explique Laïla Devaud. Cette Marocaine qui vit à Amiens est membre des 2 rives. "Nos portes sont ouvertes pour tous types de dons, sauf l'alimentation parce qu'ils en ont là-bas", ajoute-t-elle. L'association cherche donc en priorité des sacs de couchage et des couvertures "neufs ou propres", des produits d'hygiène, des serviettes hygiéniques, des couches et des vêtements d'hiver. "Car l'hiver approche. En octobre, novembre, les gens qui habitent dans les villages de montagne, les plus touchés, vont avoir très froid", s'inquiète Laïla Devaud.

Une quinzaine de membres de l'association franco-marocaine de Picardie se sont réunis à Amiens dimanche 10 septembre pour organiser des actions de solidarité. © Radio France - Marie-Astrid Guégan

L'association collabore avec Air-FM, l'Amicale inter-régionale franco-marocaine, basée à Beauvais. Un camion a déjà été trouvé par cette dernière pour acheminer ce qui sera récolté jusqu'au Maroc. Pour l'instant, les dons peuvent être déposés au 51, rue Saint-Maurice, à Amiens, tous les soirs de la semaine entre 18h et 20h. Les 2 rives comptent aussi mettre en place des points de collecte dans des supermarchés et des écoles.

Des fonds à destination de villages reculés

Au-delà de la collecte pour remplir ce camion à destination du Maroc, une cagnotte a aussi été lancée. "Il faut toute une logistique pour faire du ramassage, rassembler, trouver le moyen de transport. C'est plus facile et judicieux de passer par une cagnotte pour avoir de l'argent qui servira à mener à bien cette action ciblée. Au lieu de rassembler ces colis et ces produits, on va pouvoir les acheter sur place", décrit Salah El Manouzi, le président de l'association franco-marocaine de Picardie.

Les membres des 2 rives comptent parrainer un village. "Il y a plusieurs régions qui ont été sinistrées, malheureusement on ne peut pas aider tout le monde, donc l'idée c'est de cibler un village en particulier et d'y envoyer les dons, pour s'assurer que des gens en bénéficient vraiment", éclaire Laïla Devaud. L'association franco-marocaine de Picardie veut également organiser un spectacle ou un concert au profit des personnes sinistrées.

Les collectivités locales picardes également sur le pont

Plusieurs élus ont fait savoir leur intention de venir en aide aux sinistrés au Maroc. Franck Pia, le maire de Beauvais, indique que "le CCAS Beauvais réactive le collectif BUS (Beauvais Union Solidarité). Une urne de collecte sera mise en place dès lundi dans les locaux du CCAS (rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville). Les membres du BUS vont également se réunir afin de mettre en place des actions solidaires pour venir en aide aux victimes."

Dans la Somme, le président du conseil départemental Stéphane Haussoulier compte proposer, "lors de la session du 18 septembre, une aide exceptionnelle d’urgence" pour venir en aide au Maroc. De la même manière, la maire d'Amiens Brigitte Fouré annonce son intention "ce jeudi, lors du conseil municipal de notre ville d’Amiens, d’attribuer une aide à Architectes de l’Urgence afin d’aider à la reconstruction".