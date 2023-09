Séisme au Maroc : l'ONG stéphanoise Pompiers humanitaires français envoie une équipe

Les Pompiers humanitaires français, ONG basée à Saint-Étienne, se préparent à intervenir au Maroc, dévasté dans la soirée du vendred i 8 septembre par un puissant séisme .

"Une première équipe part ce dimanche 10 septembre en début d'après-midi. Elle sera composée d'un médecin, de deux infirmières et de cinq pompiers, annonce Matthieu Beaugiraud, vice-président de Pompiers humanitaires français . Notre volonté, c'est d'être au plus tôt, au plus près des populations sinistrées et de pouvoir se mettre à la disposition des autorités locales dès notre arrivée sur le sol marocain".

L'ONG avait d'abord ouvert ce samedi matin une cellule de crise pour notamment identifier la disponibilité des adhérents qui doivent souvent se désister de leurs engagements professionnels. "C'est à ce moment là qu'on évalue aussi des données sécuritaires et logistiques, la préparation du matériel. Le contact local est aussi en train de se créer, explique le pompier actuellement membre du Sdis de l'Isère.

L'association dispose d'un fonds d'urgence pour pouvoir intervenir rapidement avec le budget nécessaire mais elle lancera un appel aux dons prochainement afin de rassembler de quoi financer la mission suivante.

La première équipe est prévue pour rester sur place une semaine. Elle évaluera les besoins et les Pompiers humanitaires français s'adapteront suivant son retour.