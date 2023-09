Séisme au Maroc : la communauté marocaine à Poitiers sous le choc

À Poitiers, comme partout en France, les membres de la communauté marocaine sont encore sous le choc et peinent à réaliser ce qu'il s'est passé. Un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a frappé le Maroc, dans la région de Marrakech, vendredi 8 septembre, vers 23 heures. Le bilan, samedi 9 septembre à 12 heures fait état d'au moins 800 morts. Dans le quartier des Couronneries, où vit une forte communauté marocaine, l'émotion est vive.

Les habitués franco-marocains du salon de thé "Les Roses sucrées", place de Provence, ont du mal à réaliser au lendemain de la catastrophe. "C'est un vrai désastre, il n'y a pas d'autre mot !", confit Idriss, un habitant des Couronneries. "Au Maroc, c'est vrai, il y a souvent des secousses. Mais c'était inimaginable pour moi qu'un tel séisme se produise à Marrakech ! ", ajoute Khalid, qui vit à Poitiers depuis 13 ans.

Le réveil a été difficile pour la communauté marocaine à Poitiers, dans le quartier des Couronneries, après le séisme qui a touché le Maroc vendredi 8 septembre. © Radio France - Irène Prigent

La plupart des Marocains à Poitiers ont toujours de la famille au Maroc. C'est le cas d'Hicham. Il témoigne : "j'ai appelé mes proches qui vivent à Marrakech et à Casablanca. Heureusement, ils n'ont pas été touchés. Mais le séisme a fait beaucoup de morts. C'est malheureux".

Et pour ceux qui n'ont toujours pas de nouvelles de leurs proches, l'attente est douloureuse. Au restaurant "Chez Souad", la télévision reste allumée en permanence. La gérante guette des informations. "Toute ma famille est au Maroc. Je n'ai pas de nouvelles pour le moment. Et plusieurs de mes clients, un groupe de Français d'une dizaine de personnes, qui étaient partis en voyage à Agadir ne répondent pas non plus", s'inquiète Souad.

Dans la matinée de samedi, plusieurs pays ont présenté leurs condoléances au Maroc. Emmanuel Macron s'est dit "bouleversé", et propose l'aide de la France. Par ailleurs, le Secours Populaire français a débloqué 50.000 euros d'aides en urgence et lance un appel aux dons financiers sur son site.