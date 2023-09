Séisme au Maroc : la communauté marocaine de Picardie, sous le choc, se mobilise

La communauté marocaine de Picardie est sonnée. Au moins 820 personnes sont mortes dans le puissant séisme qui a touché le Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, selon un bilan encore provisoire. L'épicentre du tremblement de terre, de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter, est situé au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech. Imed Ramli, président de l'Amicale des travailleurs et commerçants marocains d'Amiens, n'a pas fermé l'œil de la nuit.

ⓘ Publicité

"C'est difficile d'être loin d'eux"

"On a de la famille, des amis, des associations partenaires qui sont là-bas au Maroc. Ils sont dans un moment très difficile", raconte Imed Ramli, qui a passé des heures au téléphone pour obtenir des nouvelles de ses proches. "100 % des personnes que j'ai contactées vont bien. Mais il y en a d'autres dont je n'ai pas encore de nouvelles, ils n'ont pas encore lu les messages ou vu les appels", ajoute cet Amiénois d'origine marocaine.

Ses proches qui habitent au Maroc lui ont raconté le cauchemar qu'ils ont vécu la nuit dernière : "Un de mes amis pensait que sa maison était sur l'eau tellement elle tanguait, elle allait et elle revenait". La communauté marocaine de Picardie compte entre 20.000 et 30.000 personnes, selon Imed Ramli. Au lendemain du séisme, tous sont très émus et craignent qu'une nouvelle secousse frappe le Maroc. "C'est difficile parce qu'on est loin d'eux. On ne sait pas comment leur venir en aide dans l'immédiat. C'est un choc pour l'ensemble de la communauté, et l'ensemble des Amiénois. Tout le monde est affecté de quelque manière que ce soit", ajoute Imed Ramli.

Une collecte de matériel

L'Amicale des travailleurs et commerçants marocains d'Amiens a déjà prévu d'organiser une collecte dans les prochains jours pour l'envoyer au Maroc. "On va compter sur la solidarité de la communauté marocaine et de tous les Amiénois", affirme Imed Ramli. Les besoins spécifiques ne sont pas encore connu , "mais a priori ça sera une collecte de matériel, de tentes, de vêtements, surtout à destination des régions montagneuses les plus touchées. Pas de denrées alimentaires, en revanche. On sait qu'ils en ont assez", détaille Imed Ramli. Sur Facebook, l'association fait aussi appel aux volontaires prêts à donner du temps pour organiser les collectes et trier les dons.

Les collectivités débloquent des aides d'urgence

Les collectivités aussi promettent d'aider. La maire d'Amiens, Brigitte Fouré, annonce qu'elle proposera une aide exceptionnelle d'urgence lors du prochain conseil municipal, jeudi 14 septembre. L'hôtel de ville d'Amiens sera illuminé aux couleurs du drapeau marocain en soirée lundi 11 et mardi 12. Le conseil départemental de la Somme, par l'intermédiaire de son président, Stéphane Haussoulier, compte lui aussi soutenir "toute initiative pour venir en aide" aux Marocains, via une aide d'urgence. Une initiative qui sera soumise à l'ensemble du conseil départemental lors de sa prochaine session, le 18 septembre.