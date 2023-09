Séisme au Maroc : la Croix-Rouge lance un appel aux dons d'environ 100 millions d'euros

La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lancé ce mardi un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de secours au Maroc après le séisme survenu vendredi soir. "Nous avons besoin de 100 millions de francs suisses (105 millions d'euros) pour pouvoir répondre aux besoins les plus urgents", tels que sont notamment la santé, l'eau et l'assainissement et l'hygiène, a déclaré la directrice des opérations du FICR, Caroline Holt, lors d'un point de presse à Genève.

Volontaires et secouristes sont toujours mobilisés pour tenter de trouver d'éventuels survivants, même si les espoirs s'amenuisent plus de 72 heures après le tremblement de terre de magnitude 6,8 qui a fait près de 2.900 morts et 2.562 blessés, selon un dernier bilan lundi soir.

L'épicentre est situé dans une zone montagneuse du haut-Atlas, où les éboulements ont rendu difficile l'accès aux villages sinistrés. Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, tentent d'accélérer les recherches pour retrouver d'éventuels survivants et fournir des abris à des centaines de familles qui ont perdu leurs maisons.

Dimanche soir, le Maroc a annoncé avoir accepté les offres de quatre pays d'envoyer des équipes de recherche et sauvetage : l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats arabes unis. Selon des correspondants de l'AFP, des secouristes espagnols étaient présents lundi dans deux localités frappées par le séisme au sud de Marrakech, Talat Nyaqoub et Amizmiz.

Ce séisme, le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc, est le plus meurtrier dans le royaume depuis celui qui avait détruit Agadir, sur la côte ouest du pays, le 29 février 1960 : entre 12.000 et 15.000 personnes, soit un tiers de la population de la ville, y avaient péri.