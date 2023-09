Séisme au Maroc : la Fondation de France lance un appel aux dons, plus d'un million d'euros déjà récoltés

Un violent séisme de magnitude 6,8, dont l'épicentre se trouve au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, a provoqué la mort de plus de 2.000 personnes au Maroc . La Fondation de France , "présente depuis plusieurs années dans cette zone", a lancé un appel à dons pour "renforcer" ses actions, dont la mise à l'abri, ou le soutien psychologique aux victimes. Le réseau France Bleu, comme toutes les antennes de Radio France, relaye cet appel à la solidarité.

Depuis le séisme au Maroc, "nous avons collecté un petit peu plus d'un million d'euros" pour venir en aide aux populations touchées, a indiqué Karine Meaux, responsable des urgences à la Fondation de France, ce lundi sur France Inter.

Comment faire un don ?

Pour faire un don à la Fondation de France et venir en aide au peuple marocain :

Par chèque bancaire à l’ordre de : Fondation de France – Solidarité Maroc 60509 Chantilly Cedex

En ligne : www.fondationdefrance.org (don sécurisé)

Avec les dons, Fondation de France pourra déployer "rapidement des actions de première nécessité pour venir en aide aux victimes (mise à l’abri, soutien psychologique…)". Elle compte s'appuyer sur ses partenaires locaux. "Elle interviendra dans les zones les plus impactées, notamment dans les territoires isolés où l’aide arrive plus difficilement et où les populations sont davantage livrées à elles-mêmes. Elle mènera dans un second temps des actions de reconstruction durable (réhabilitation de bâtiments collectifs, relance économique, …)", détaille le premier réseau de philanthropie en France dans son communiqué.