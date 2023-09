Séisme au Maroc : "la mort dans l'âme" Eric Zipper et le Corps mondial de secours ne se rendront pas sur place

L'ONG "Corps mondial de secours" ne se rendra pas au Maroc après le tremblement de terre qui a touché Marrakech et ses alentours dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Le séisme, de magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter selon l'Institut de géophysique américain, a fait, selon un bilan encore provisoire ce dimanche 10 septembre, plus de 2000 morts et 2000 blessés.

"La fenêtre de tir est passée"

Après avoir monté une équipe en catastrophe samedi le président de l'ONG Eric Zipper a attendu l'aval des autorités marocaines. "On a contacté l'ambassade, des chefs d'entreprise sur place, des ministres, les réseaux Rotary, mais ça ne veut pas partir. Et comme on fait du "search and rescue" pour dégager des survivants dans les première heures du sinistre, c'est trop tard, la fenêtre de tir est passée. On prend cette décision la mort dans l'âme" explique le spéléologue alsacien.

Son équipe avait pourtant sauvé des habitants lors des séismes survenus en Turquie en février dernier. "Ce qui me tord le ventre là-dedans c'est que j'ai une équipe qui est prête, qui a tout ce qu'il faut pour sauver des gens et qui va devoir rentrer chez elle. Je suis très amer et très déçu", poursuit Eric Zipper, qui constate qu'il est de plus en plus fréquent que des pays refusent l'aide internationale après des catastrophes naturelles.

"Un pays perd de sa souveraineté quand il fait appel à l'aide internationale, parce qu'il ne choisit pas les associations qui vont travailler chez lui. Le pays est souvent submergé par des équipes qui viennent de partout avec des niveaux de compétences très variables. Au Népal et en Haïti on a aussi vu des associations qui viennent pour totalement autre chose, comme Monsanto Haïti, des églises qui essaient de prêcher... Et puis il y a aussi la fierté des pays", analyse le président du corps mondial de secours.

À l'issue du sommet du G20 à New-Dehli, le président Emmanuel Macron a lui réaffirmé que la France était prête à intervenir "quand les autorités le jugeront utile".