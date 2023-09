Séisme au Maroc : la solidarité commence à s'organiser en Alsace

Le séisme survenu vendredi 8 septembre à et autour de Marrakech a fait plus de 1000 morts selon un dernier bilan

Plus d'un milliers de personnes sont mortes au Maroc après un séisme de magnitude 6,8 survenu aux alentours de 23h à Marrakech et aux alentours vendredi 8 septembre. Au moins 1200 personnes sont également blessées selon le ministère de l'Intérieur marocain. La France a annoncé débloqué une aide de deux millions d'euros pour venir en aide au pays.

Des premiers points de collecte à Illkirch et Obernai

La communauté marocaine en Alsace n'a pas attendu non plus pour commencer à récolter des dons. Spécialisé dans le don humanitaire depuis plus de 20 ans, l'Association génération solidaire (AGS) a déjà mis en place plusieurs points de collecte.

Pour le dépôts de vêtements et accessoires, elle invite à se rendre dans les locaux du Pro-Inter d'Illkirch (rue du Hoelzel). Pour les dons de produits d'hygiène, un autre point de collecte est mise en place dans le magasin "BIM Market" du quartier Hautepierre (rue Charles Péguy) à Strasbourg. Habitué des envois humanitaires, l'association travaille avec un transporteur qui lui permet d'accéder rapidement auprès des victimes selon son fondateur, Mohammed Messaoudi.

Un autre point de collecte est organisé à partir du lundi 11 septembre à Obernai. L'Union des associations marocaines d'Alsace Lorraine (UAMAL) invite à déposer des vêtements, des médicaments et du matériel médical au premier étage de la mosquée. Une réunion va également être organisée entre les différentes associations pour organiser au mieux les appels au don.

De son côté, le Secours Populaire a déjà annoncé débloquer 50.000 euros de son "fonds d'urgence" pour "venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu". L'association lance elle un appel aux dons financiers pour l'aider à organiser son aide sur place.