Séisme au Maroc : la solidarité s'organise dans les Ardennes

La Champagne-Ardenne se mobilise pour venir en aide aux victimes du séisme qui a fait près de 2700 morts au Maroc selon un bilan publié à l'heure où nous écrivons ces lignes. Plusieurs opérations de solidarité se sont rapidement organisées dans la Marne , mais aussi dans les Ardennes, où les diverses initiatives ont décidé de se fédérer en un collectif.

ⓘ Publicité

Des dons financiers...

**"**Tout le monde me pose des questions, tout le monde me téléphone, raconte Nadi Bakkali, chirurgien-dentiste installé à Charleville-Mézières. Les gens veulent aider, savoir ce qu'il faut faire." Depuis samedi matin, il est très sollicité : "Même à l'hôpital, j'ai des amis médecins ou infirmiers qui me disent : "On peut partir. Nous, on est prêts." Franchement, il y a une grande générosité qui se manifeste."

... et matériels

Nadi Bakkali a, lui, choisi de lancer une cagnotte en ligne au profit des victimes. Mais très vite, il s'est rapproché d'autres associations qui ont, elles, débuté, avec succès, des collectes de dons matériels. Et les besoins sont immenses, comme le rappelle la présidente des Cèdres de l'Atlas, Frédérique Kretzmeyer Zaltani : "En priorité, il faut des couvertures, des draps, des tentes et des produits de première nécessité, dentifrice, brosses à dents, serviettes hygiéniques pour les femmes, shampoings, produits de toilette, des médicaments, des produits bébé. Je vais aussi prendre à ma charge du matériel médical comme des béquilles ou des fauteuils roulants mais on a surtout besoin de produits de première nécessité."

"Je vous laisse mon garage, vous y mettez ce que vous voulez !"

Ce matériel, il faut maintenant le stocker. Mais là encore, la solidarité s'organise, comme nous le raconte la présidente de l'association Unissons-Nous, Leila Sadik : "C'est notre trésorière qui nous a dit : "Je vous propose mon garage, je mets ma voiture dehors et hop, vous mettez tout ce que vous voulez dedans." Franchement, ça a été très vite. Il y a des gens qui n'attendent que ça, pouvoir aider."

Le collectif ardennais doit se réunir jeudi pour affiner la coordination, et notamment la question de l'acheminement. Une partie des dons pourrait partir par avion ou par camion depuis Charleroi. Les dons financiers pourraient être reversés à des associations d'aide aux victimes du séisme.