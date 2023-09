Séisme au Maroc : la solidarité s'organise en Limousin pour venir en aide aux sinistrés

Le séisme a fait plus de deux mille morts et autant de disparus.

Plus de 48h après le tremblement de terre qui a frappé le Maroc, le bilan grimpe encore . Un deuil national de trois jours a été décrété au Maroc. Dans le même temps, la solidarité s'organise à l'échelle mondiale, nationale , mais également locale. Les associations limousines se mobilisent.

ⓘ Publicité

Le président des Marocains résidents en France a passé coup de fil sur coup de fil. "Deux membres de notre association qui se trouvent justement en Maroc vont se déplacer vers Marrakech pour nous transmettre directement ce qu'il s'y passe. On cherche aussi un contact avec la mairie de Marrakech pour qu'ils puissent nous donner plus de détails par rapport aux besoins des gens qui sont touchés" explique Hassan El Kanneb.

"On va mettre à disposition une maison"

Très vite, ce natif du nord du Maroc a sollicité la mairie de Couzeix pour trouver un local et stocker vêtements et nourriture. Le maire, Sébastien Larcher, a tout de suite accepté. "On va mettre à disposition une maison d'habitation qui nous appartient, qui s'est libérée, avec un très grand sous-sol qui permettra à l'association de pouvoir stocker. Et si ça ne suffit pas, on pourra éventuellement pousser le stockage un peu plus loin, à quelques centaines de mètres de là, avant de faire partir les donc vers le Maroc" détaille le maire de la commune.

"Maintenant le Maroc est en deuil"

"J'ai un semi-remorque de 40 tonnes. Je vais le mettre à disposition de tout le monde ici à Couseix, et les gens vont m'emmener les vêtements ici, comme ça je pourrai les emmener au Maroc" promet Hassan El Kanneb. Le président de l'association fait également la promotion d'une cagnotte auprès des habitants. C'est Jamal Fatimi, élu municipal de la ville et de l'agglomération de Limoges, qui l'a crée, aussitôt après avoir eu connaissance du drame.

***"*L'argent à 1 € près, ira directement aux familles des victimes" veut rassurer l'élu. "Personnellement, avec mes frais, je paierai mon voyage en avion et j'irai distribuer l'argent. Je lance un appel à mes amis, aux autres Limougeauds, pour participer à cette cagnotte et soulager la détresse de nos pauvres marocains. Maintenant le Maroc est en deuil. Je le dis avec les larmes aux yeux, parce que je suis natif de cette belle ville. Je ne connais que deux villes : Limoges et Marrakech" s'émeut Jamal Fatimi.