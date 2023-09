Séisme au Maroc : la Ville et l'Eurométropole de Metz débloquent 20 000 euros

20 000 euros ! C'est la somme débloquée par la Ville et l'Eurométropole de Metz pour aider les victimes du séisme au Maroc. Cet argent sera envoyé au fond d'action extérieure des collectivités territoriales, activé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

La ville de Metz lance aussi un appel aux dons. Elle demande notamment des couvertures chaudes, des denrées alimentaires non périssables et des médicaments. Ces dons pourront être déposés dans les mairies de quartiers et ils seront ensuite remis à des associations comme l'Unicef, Médecins sans frontières ou encore la Croix Rouge.

Une équipe médicale lorraine de l'association FIRE est en cours de déploiement dans la région de Marrakech : 15 personnes dont des médecins et des infirmières. Le Conseil départemental de la Meurthe et Moselle annonce une aide de 5000 euros pour cette association.