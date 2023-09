Séisme au Maroc : le footballeur Aïmen Moueffek lance une cagnotte pour aider les sinistrés

Aïmen Moueffek était au Maroc et plus précisément à Fès avec la sélection nationale, quand le tremblement de terre a secoué le pays vendredi soir. A 600 km de l'épicentre du séisme, il a tout de même compris ce qu'il se passait.

"Quand ça s'est passé, on était au bord de la piscine, on discutait. On a senti l'eau qui commençait à déborder de la piscine et le sol qui commençait un peu à trembler. Après, on a compris que c'était un tremblement de terre. La première chose que tout le monde a fait c'est d'appeler ses proches. J'ai eu direct ma famille au téléphone pour voir si tout le monde allait bien. Après, ils nous ont mis des mesures de sécurité, on est resté dehors, on n'avait plus le droit de rentrer dans l'immeuble. Petit à petit, on a appris avec les infos tout ce que le séisme avait causé. Marrakech, comme c'est une grande ville, ça a vite été pris en charge, mais le problème c'est tous les villages qui sont autour de Marrakech, les villages qui sont dans les montagnes. Personne n'est venu les aider. ils n'ont pas de moyens et ceux-là, ils sont vraiment dans une situation très compliquée".

Il y a pratiquement deux ans Aïmen Moueffek a créé, avec un ami, une association caritative baptisée Al Wahhab . Elle récolte de l'argent pour de la nourriture, pour financer des forages ou des rénovations d'orphelinat, notamment au Maroc, au Tchad, ou en Guinée. Avec le séisme un appel aux dons spécifiques est lancé pour acheter des denrées pour les sinistrés marocains.

"Ça va être principalement des denrées alimentaires parce que c'est tout ce dont les gens ont besoin, explique Aïmen Moueffek. On a contacté plusieurs villages grâce à des personnes qui sont sur place : ils n'ont plus rien. La première nécessité ce n'est pas de refaire leurs maisons, c'est surtout de manger. Après, on sait qu'il y a des CHU à Marrakech qui ont besoin de seringues, de pansements, etc... Donc on va les aider aussi. Là, on est en train de voir pour acheter des tentes, un maximum de choses ! On a la chance d'avoir des gens sur place, parce que, comme c'est le Maroc, et que mon ami et moi on est marocains, on a nos familles qui ne sont pas loin donc dès qu'on a l'argent, on opère directement".

Et pour participer à la cagnotte le lien se trouve ICI.