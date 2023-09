Séisme au Maroc : le Sertit d'Illkirch analyse les images satellites des dégâts

Depuis dimanche, jour où ils ont reçu les premières images satellites, les ingénieurs du Sertit d'Illkirch se relaient 24h/24 pour travailler à la cartographie de certaines zones touchées par le séisme qui s'est produit le 7 septembre au Maroc . Ils ont été saisis par la commission européenne et ont pour mission de superviser et contrôler les cartes réalisées par d'autres prestataires avant qu'elles soient publiées sur le site internet européen Copernicus et mises à disposition du public.

"On compare les images d'avant le séisme avec celles d'après"

"Dans le détail, nous devons superviser l'analyse de sept zones, la plupart autour de l'épicentre. En fait il s'agit de comparer les images d'avant avec les images d'après séisme" explique Claire Hubert, l'une des ingénieures. "Cela permet de voir quels bâtiments ont été détruits. On les remarque car la zone est plus sombre, plus floue, on ne voit plus d'ombre autour du lieu" ajoute-t-elle devant son double écran. "On voit également très clairement les tentes où les structures de secours mises en place dans les lieux ouverts, comme les parcs ou les stades."

Cette cartographie permet à tous les acteurs de la gestion de crise, associations, secouristes, ONG, d'avoir une idée de l'étendue des dégâts sur des zones qui ne sont pas forcément faciles d'accès. La plupart des zones étudiées en ce moment par le Sertit sont ainsi situées dans les montagnes de l'Atlas. Pour publier les données le plus rapidement possible, les équipes du service vont encore se relayer jour et nuit pendant plusieurs jours. En sachant que le Sertit travaille en même temps sur les inondations en Grèce.