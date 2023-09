Séisme au Maroc : "Les deux étages me tombaient sur la tronche", témoigne un Lorrain

Le Maroc se réveille ce samedi 9 septembre meurtri par un violent séisme qui a fait plus de 1.000 morts, avec comme épicentre Marrakech. Des touristes français ont été évacués, dont Patrick et sa femme, originaires de Metz, et sa belle sœur Annie, de Nancy. Témoignage.